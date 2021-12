Yılın Son Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırının yeniden yükseldiğini gösteren aralık ayı ayı Açlık ve Yoksulluk Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yoksul olmak için yeni asgari ücretin (4.250 TL) 3 katı kadar kazanmanız gerekiyor.

Son aylarda her sektörden tüm ürünlerin fiyatlarında büyük oranda bir artış yaşanmış olsa da bu artış, en çok temel ihtiyaç olan gıdalarda kendisini hissettirdi. Artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle yükselişe geçen fiyatlar, 2021 başından bu yana aynı ücreti alan bir asgari ücretlinin parasının aniden erimesine neden oldu.

Bugünse Türk-İş, aralık ayı Açlık ve Yoksulluk Araştırması’nın sonuçlarının yayımladı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının da belirlendiği bu endeks, yıllık bazda artışın göz korkutan düzeyde olduğunu da gözler önüne serdi.

Yıllık gıda enflasyonu %54,96 oldu

Ankara’daki gıda fiyatlarını baz alan endekse göre gıda enflasyonunda yıllık oran %54,96 düzeyinde oldu. Süt, yoğurt, peynir grubunda, başta süt olmak üzere bütün markaların ürün çeşitlerinde yüksek oranda artış gerçekleştiği belirtildi. Sütte bir aylık artışın %35,3 olarak hesaplandığı endekste yalnızca bu ürün grubundan kaynaklanan fiyat artışlarının aile bütçesine ek 135 TL yük getirdiği belirlendi.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, kıyma ve kuşbaşı et ile tavuk fiyatı artarken sakatat ürünlerinden sadece dana ciğerinin fiyatında artış yaşandı. Kıyma ve kuşbaşı et kilogram fiyatı ortalama %26,1 oranında (aylık) artarken tavuktaki artış oranı %17,1 oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, yalnızca bir önceki aya göre %25,75 oranında arttı.

Açlık ve yoksulluk sınırı üst seviyelere çıktı:

Türk-İş araştırmasının sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 13 TL’ye çıktı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçlar için yapılması sorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13 bin 72 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4.926 TL olarak belirlendi.