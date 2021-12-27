Zamlı Fiyattan Alınan Ürünler İçin 'İade Hakkı' Açıklaması

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüm vatandaşları ilgilendiren bir "indirim" açıklaması yaptı. Yüksek fiyattan alınan ürünler için iade hakkı olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, vatandaşın bu hakkı kullanabileceğini belirtti.

Dolar kurundaki oynaklık, vatandaşların hayatını alt üst etti. Fiyatların daha da yükseleceğini düşünerek kafasındaki ürünü satın alan ve hatta kimi zaman stoklayan vatandaş, doların bir gecede yüzde 30 değer kaybetmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Zira alım gücünün bir anda böyle değişmesi, "Fiyatlar düşer mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak şu an için beklenen düzeyde fiyat düşüşü gerçekleşmedi.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda fiyatların düşürülmesi gerektiği, yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'sopası' ile karşılaşacağı ifade edildi. Hatta bazı zincir marketlere yüksek fiyatlar nedeniyle para cezası da kesildi. Şimdiyse tüketiciyi ilgilendiren bir açıklama, konunun direkt muhataplarından olan Tüketici Dernekleri Konfederasyonu'ndan geldi. Başkan Aydın Ağaoğlu, "iade hakkı"nı hatırlatan bazı açıklamalarda bulundu.

"Kanunen 14 gün içinde iade etme hakkı var"

Aydın Ağaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda; Ürünlerin birçoğu fiyatlar daha da artacak endişesiyle pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret’te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir ifadelerine yer verildi. Yani satın aldığınız herhangi bir ürünü, iade edebileceğinizi unutmayın.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü sürecin nasıl atlatılacağı bilinmiyor. Ancak gelen açıklamalar, bu karmaşanın bir süre daha devam edeceğinin açık bir göstergesi. Vatandaş indirim beklerken düşmeyen fiyatlar, birbiri ardına gelen sert açıklamalar ancak ne yaşanacağının bilinmiyor oluşu, beklemekten başka bir çare bırakmamış durumda...