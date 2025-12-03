Aralık 2025 Alfa Romeo Fiyat Listesi: Bu Fiyata Bu Kadar Yakışıklı Otomobil Yok

Alfa Romeo'nun aralık ayı güncel fiyat listesi açıklandı. Firma, bu ay da zam yapmama yoluna gitti. Peki Alfa Romeo Junior ile Tonale fiyatları ne durumda?

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, En son ekim ayında zam yapan şirket, iki aydır fiyat listesine dokunmuyor. Özellikle de Junior Ibrida, oldukça mantıklı bir seçenek hâline gelmiş durumda.

Peki Alfa Romeo'nun sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Alfa Romeo'nun aralık ayı güncel fiyat listesine yakından bakacağız. Verileri Alfa Romeo'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Alfa Romeo fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Tonale 3.137.939 TL 3.137.939 TL Junior Elettrica 2.273.468 TL 2.273.468 TL Junior Ibrida 2.326.207 TL 2.326.207 TL

Tonale fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6L 130 HP, Dizel TI, Otomatik 3.137.939 TL 1.5 VGT 160 HP, Hibrit Speciale, Otomatik 3.337.978 TL

Alfa Romeo Tonale, İtalyan şıklığını plug-in hibrit teknolojisiyle birleştiren kompakt bir SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. İç mekânda büyük dijital ekranları, sportif süspansiyonu ve Alfa Romeo’nun DNA sürüş modlarına ev sahipliği yapan otomobil, LED Matrix farları, Brembo frenler ve ortalama bagaj hacmiyle de oldukça zengin bir donanım sunuyor.

Junior Elettrica fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elettrica, Elektrikli Speciale, Otomatik 2.273.468 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica, markanın ilk tamamen elektrikli B segment crossover modeli olarak tüketiciler tarafından çok sevildi. 410 kilometrelik menzile sahip olan otomobilin 156 HP'ye den gelen elektrik motoru, uzul yollarda da gayet eğlenceli bir deneyim vadediyor. 400 litrelik bagaj hacmi ile eşyalarınızı taşıma noktasında da sorun yaratmayacak türden.

Junior Ibrida fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 145 HP, Hibrit Speciale, Otomatik 2.326.207 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida, az önce bahsettiğimiz Junior Elettrica'nın hafif hibrit motorlu versiyonu. Dış ve içeride neredeyse tamamen aynı olan bu otomobil, toplamda 145 HP güç üreten bir hibrit ünite ile destekleniyor. Alfa Romeo Junior Ibrida, Türkiye'de sadece 4x2 versiyonla satılıyor olsa da 4x4 versiyonlara da sahip.