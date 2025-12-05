[Aralık 2025] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 14 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Aralık ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 150,86 dolar (yaklaşık 6.415 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih Forgotten Realms: The Archives - Collection One GOG 9.99$ 4 Aralık GYLT Amazon Games App 19.99$ 4 Aralık LEGO 2K Drive Epic Games 29.99$ 4 Aralık Forgotten Realms: The Archives - Collection Two GOG 9.99$ 11 Aralık Christmas Adventure: Candy Storm Legacy Games 1.99$ 11 Aralık Bō: Path of the Teal Lotus GOG 9.99$ 18 Aralık Gunslugs 2 GOG 5.99$ 18 Aralık Ashworld GOG 7.99$ 18 Aralık Forgotten Realms: The Archives - Collection Three GOG 5.99$ 18 Aralık Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game GOG 5.99$ 23 Aralık Fallout 2 GOG 5.99$ 23 Aralık Dreamscaper Epic Games 11.99$ 30 Aralık Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition Amazon Games App 9.99$ 30 Aralık Deus Ex - Mankind Divided Epic Games 14.99$ 30 Aralık

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Aralık ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.