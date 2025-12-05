Tümü Webekno
[Aralık 2025] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 14 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Aralık ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 150,86 dolar (yaklaşık 6.415 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Aralık 2025 Amazon Luna (Prime Gaming) oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
Forgotten Realms: The Archives - Collection One GOG 9.99$ 4 Aralık
GYLT Amazon Games App 19.99$ 4 Aralık
LEGO 2K Drive Epic Games 29.99$ 4 Aralık
Forgotten Realms: The Archives - Collection Two GOG 9.99$ 11 Aralık
Christmas Adventure: Candy Storm Legacy Games 1.99$ 11 Aralık
Bō: Path of the Teal Lotus GOG 9.99$ 18 Aralık
Gunslugs 2 GOG 5.99$ 18 Aralık
Ashworld GOG 7.99$ 18 Aralık
Forgotten Realms: The Archives - Collection Three GOG 5.99$ 18 Aralık
Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game GOG 5.99$ 23 Aralık
Fallout 2 GOG 5.99$ 23 Aralık
Dreamscaper Epic Games 11.99$ 30 Aralık
Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition Amazon Games App 9.99$ 30 Aralık
Deus Ex - Mankind Divided Epic Games 14.99$ 30 Aralık

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Aralık ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.

Amazon Prime Oyunlar ücretsiz oyun

