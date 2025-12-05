[Aralık 2025] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 14 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Aralık ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 150,86 dolar (yaklaşık 6.415 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|Forgotten Realms: The Archives - Collection One
|GOG
|9.99$
|4 Aralık
|GYLT
|Amazon Games App
|19.99$
|4 Aralık
|LEGO 2K Drive
|Epic Games
|29.99$
|4 Aralık
|Forgotten Realms: The Archives - Collection Two
|GOG
|9.99$
|11 Aralık
|Christmas Adventure: Candy Storm
|Legacy Games
|1.99$
|11 Aralık
|Bō: Path of the Teal Lotus
|GOG
|9.99$
|18 Aralık
|Gunslugs 2
|GOG
|5.99$
|18 Aralık
|Ashworld
|GOG
|7.99$
|18 Aralık
|Forgotten Realms: The Archives - Collection Three
|GOG
|5.99$
|18 Aralık
|Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
|GOG
|5.99$
|23 Aralık
|Fallout 2
|GOG
|5.99$
|23 Aralık
|Dreamscaper
|Epic Games
|11.99$
|30 Aralık
|Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition
|Amazon Games App
|9.99$
|30 Aralık
|Deus Ex - Mankind Divided
|Epic Games
|14.99$
|30 Aralık
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Aralık ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.