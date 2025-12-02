Samsung, Aralık 2025 İçin Güncelleme Takvimini Paylaştı: İşte Bu Ay Güncelleme Alacak Samsung Telefonlar

Samsung, cihazlarına göndereceği Aralık 2025 güncellemesi için revize ettiği yeni güncelleme takvimini paylaştı. Peki güncellemeyi hangi cihazlar alacak?

Samsung, Aralık 2025 için revize ettiği yeni güncelleme dağıtım takvimini yayımladı. Bu yeni yol haritası, en son güvenlik güncellemesini alacak Galaxy cihazlarını gözler önüne seriyor.

Güncellemelerin yayınlanma yol haritası aylık, üç aylık ve altı aylık kategorilere ayrılmış durumda. Telefonunuzun bu süreçte güncelleme alıp almayacağını merak ediyorsanız aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

Her ay güncelleme alacak cihazlar

Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE, W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26, Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE

Galaxy A56 5G

Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro

Üç ayda bir güncelleme alacak cihazlar

Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy A23, Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A73 5G

Galaxy A04, Galaxy A04s, Galaxy A04e, Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy A24, Galaxy A34 5G

Galaxy A05, Galaxy A05s, Galaxy A15, Galaxy A15 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A35 5G

Galaxy A06, Galaxy A06 5G, Galaxy A16, Galaxy A16 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A36 5G

Galaxy A07, Galaxy A17, Galaxy A17 5G

Galaxy C55 5G

Galaxy M13, Galaxy M13 5G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G, Galaxy M04, Galaxy M14, Galaxy M14 5G, Galaxy M34 5G, Galaxy M44 5G, Galaxy M54 5G, Galaxy M05, Galaxy M15 5G, Galaxy M35 5G, Galaxy M55 5G, Galaxy M55s 5G, Galaxy M06 5G, Galaxy M16 5G, Galaxy M36 5G, Galaxy M56 5G, Galaxy M07, Galaxy M17 5G

Galaxy F13, Galaxy F04, Galaxy F14, Galaxy F14 5G, Galaxy F34 5G, Galaxy F54 5G, Galaxy F05, Galaxy F15 5G, Galaxy F55 5G, Galaxy F06 5G, Galaxy F16 5G, Galaxy F36 5G, Galaxy F56 5G, Galaxy F07, Galaxy F17 5G

Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9+, Galaxy Tab A9+(2025), Galaxy Tab A11, Galaxy Tab A11+

Enterprise Models: Galaxy Tab Active4 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy XCover5

Altı ayda bir güncelleme alacak cihazlar

Galaxy A03, Galaxy A03 core

Galaxy Tab A8

Samsung cihazınız listede yer almıyorsa Aralık ayından itibaren herhangi yazılım güncellemesi almayacak demektir. Bu durumda cihazınızı yeni bulunan güvenlik açıklarından korumak için güvenlik güncellemeleri çok önemli olduğundan Samsung tarafından daha yeni bir modele geçmeniz tavsiye edilmekte.