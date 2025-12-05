Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Aralık 2025 Hyundai Kampanyaları: Tucson'a Özel Tüm İndirimlere Ek Takas Desteği!

Hyundai'ın Aralık 2025 kampanyaları belli oldu. Firma bu ay bazı modellerde fiyat indirimi uyguluyor. Bazı modellerde ise kredi kampanyaları ve takas desteği sunuluyor. İşte detaylar...

Aralık 2025 Hyundai Kampanyaları: Tucson'a Özel Tüm İndirimlere Ek Takas Desteği!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de yerli üretim otomobilleriyle tüketicilerin gözdesi olan Hyundai, Aralık 2025 kampanyalarını açıkladı. Marka bu ay en sevilen otomobillerinde fiyat indirimi uyguluyor. Ayrıca kredi tarafında özellikle de INSTER için büyük avantaj sunuluyor.

Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve Hyundai'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarına yakından bakalım.

Hyundai kampanyaları - Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
i10 1.203.000 TL 1.165.000 TL
i20 1.317.000 TL 1.292.000 TL
Bayon 1.458.500 TL 1.422.000 TL
Tucson 2.384.000 TL 2.326.000 TL
KONA Elektrik 2.187.000 TL 2.122.000 TL
IONIQ 5 N 6.200.000 TL 5.650.000 TL
IONIQ 6 2.296.500 TL 2.225.000 TL

Hyundai'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları, markanın en popüler modellerini kapsıyor. Bu bağlamda; i10, i20 ve Tucson gibi modeller, tüm donanım seçeneklerinde kampanyalı fiyatlardan sunuluyor. Yukarıda gördüğünüz rakamlar sadece başlangıç fiyatlarını gösteriyor. Üst donanım seçeneklerinde de çeşitli fırsatlar mevcut. Ayrıca Tucson'da tüm indirimlere ek olarak yüzde 3 takas desteği imkânı sunulduğunu da söyleyelim.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Hyundai, bu ay INSTER için özel bir kredi kampanyası uyguluyor. Bu kampanya kapsamında 1.416.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabileceğiniz INSTER için 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanabiliyorsunuz.

  • Garanti BBVA'da 6 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,19 faiz oranı.
  • TEB'de 3 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,19 faiz oranı.
  • Yapı Kredi'de yüzde 3,19 faiz oranı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Hyundai satış merkezlerini ziyaret edebilir, firmanın güncel fiyatları için aşağıda yer alan haberimize göz atabilirsiniz.

Aralık 2025 Hyundai Fiyat Listesi: En Sevilen Modellere Zam Yağdı Aralık 2025 Hyundai Fiyat Listesi: En Sevilen Modellere Zam Yağdı

Kapsamlı bir şekilde incelediğimiz Hyundai otomobil içeriklerini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz:

2025 Hyundai Bayon Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Motor Seçenekleri ve Fiyatı! 2025 Hyundai Bayon Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Motor Seçenekleri ve Fiyatı!
2025 Hyundai Tucson Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Hyundai Tucson Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!
2025 Hyundai i20 Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Hyundai i20 Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!
Araba Hyundai

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim