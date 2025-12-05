Aralık 2025 Hyundai Kampanyaları: Tucson'a Özel Tüm İndirimlere Ek Takas Desteği!

Hyundai'ın Aralık 2025 kampanyaları belli oldu. Firma bu ay bazı modellerde fiyat indirimi uyguluyor. Bazı modellerde ise kredi kampanyaları ve takas desteği sunuluyor. İşte detaylar...

Türkiye'de yerli üretim otomobilleriyle tüketicilerin gözdesi olan Hyundai, Aralık 2025 kampanyalarını açıkladı. Marka bu ay en sevilen otomobillerinde fiyat indirimi uyguluyor. Ayrıca kredi tarafında özellikle de INSTER için büyük avantaj sunuluyor.

Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve Hyundai'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarına yakından bakalım.

Hyundai kampanyaları - Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı i10 1.203.000 TL 1.165.000 TL i20 1.317.000 TL 1.292.000 TL Bayon 1.458.500 TL 1.422.000 TL Tucson 2.384.000 TL 2.326.000 TL KONA Elektrik 2.187.000 TL 2.122.000 TL IONIQ 5 N 6.200.000 TL 5.650.000 TL IONIQ 6 2.296.500 TL 2.225.000 TL

Hyundai'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları, markanın en popüler modellerini kapsıyor. Bu bağlamda; i10, i20 ve Tucson gibi modeller, tüm donanım seçeneklerinde kampanyalı fiyatlardan sunuluyor. Yukarıda gördüğünüz rakamlar sadece başlangıç fiyatlarını gösteriyor. Üst donanım seçeneklerinde de çeşitli fırsatlar mevcut. Ayrıca Tucson'da tüm indirimlere ek olarak yüzde 3 takas desteği imkânı sunulduğunu da söyleyelim.

Kredi kampanyası olan modeller:

Hyundai, bu ay INSTER için özel bir kredi kampanyası uyguluyor. Bu kampanya kapsamında 1.416.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabileceğiniz INSTER için 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanabiliyorsunuz.

Garanti BBVA'da 6 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,19 faiz oranı.

TEB'de 3 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,19 faiz oranı.

Yapı Kredi'de yüzde 3,19 faiz oranı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Hyundai satış merkezlerini ziyaret edebilir, firmanın güncel fiyatları için aşağıda yer alan haberimize göz atabilirsiniz.

