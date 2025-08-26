Türkiye’de İzmit fabrikasında üretilen 2025 model Hyundai Bayon’u dış tasarımdan performansına, donanım seçeneklerinden avantaj ve dezavantajlarına kadar detaylıca bakıyoruz. Hyundai Bayon alınır mı?

Türkiye’de üretilen Hyundai Bayon, markanın B-SUV segmentindeki iddialı modeli. Kompakt boyutlarıyla şehir içi pratiklik sunarken, yeterli sayılabilecek iç hacmiyle de aile kullanımına hitap eden Bayon; tasarımı, donanım seçenekleri ve modern sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor. Peki 2025 Hyundai Bayon neler sunuyor? Hyundai Bayon alınır mı? İşte bu içeriğimizde Hyundai'ın popüler kompakt SUV modeliyle ilgili tüm soru işaretlerini yanıtlayacağız.

Hyundai, Bayon’u geliştirirken hem Avrupa hem de Türkiye pazarındaki kullanıcıların beklentilerini göz önünde bulundurdu. Bu nedenle otomobil; güvenlik sistemlerinden bağlantı çözümlerine, verimli motor seçeneklerinden kişiselleştirme imkânlarına kadar pek çok detayıyla öne çıkıyor. Kısacası Bayon, modern bir şehir SUV’undan beklenen çok yönlülüğü fazlasıyla karşılıyor.

Hyundai Bayon dış tasarımı:

Hyundai Bayon’un dış tasarımı, keskin çizgiler ve göz alıcı gövde orantıları ile markanın “Duygusal Sportiflik” felsefesini yansıtıyor. Önde yer alan yeni kesintisiz ufuk çizgisi biçimli LED gündüz farları, geniş ön tampon ve radyatör ızgarasıyla uyumlu bir görünüm sergiliyor. Bu detaylar, Bayon’a olduğundan daha geniş ve güçlü bir duruş kazandırıyor.

Arka kısımda ise ok formundaki LED stop lambaları ve yatay tasarım çizgileri dikkat çekiyor. Bu tasarım dili, aracın yere daha sağlam basıyormuş gibi görünmesini sağlarken, aynı zamanda Bayon’a modern bir SUV karakteri kazandırıyor. Tavan rayları, alaşım jant seçenekleri ve gövde rengiyle uyumlu detaylar da tasarıma dinamizm katıyor. Kısacası Bayon, kompakt boyutlarına rağmen oldukça iddialı ve özgün bir dış görünüme sahip.

Hyundai Bayon iç tasarımı:

Hyundai Bayon’un iç tasarımı, ferahlık ve ergonomiyi ön plana çıkarıyor. Çift 10.25 inç boyutlu ekran mimarisi, sürücüye hem dijital gösterge paneli hem de dokunmatik multimedya ekranı üzerinden modern bir deneyim sunuyor. 64 farklı renge sahip LED ambiyans aydınlatması ise kabine kişisel bir karakter katıyor. 411 litrelik bagaj hacmi ve geniş diz mesafesiyle Bayon, segmentinin üzerinde bir kullanım alanı sağlıyor.

Malzeme kalitesi ve renk seçenekleri de aracın güçlü yanlarından. Siyah tek ton seçeneğinin yanı sıra, Style ve Elite paketlerde siyah ve bej çift ton döşemeler tercih edilebiliyor. Nötr renkler ve özenle seçilmiş malzemeler, sakin bir atmosfer oluştururken, sürücünün yola odaklanmasına da katkı sağlıyor. Ayrıca 60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar sayesinde Bayon hem günlük şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda pratik bir yaşam alanı sunuyor.

Hyundai Bayon donanım seçenekleri:

2025 Hyundai Bayon, Türkiye’de Jump, Style ve Elite olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Tüm versiyonlarda standart olarak ABS, ESP, yokuş kalkış desteği, sürücü-dikkat uyarısı ve şerit takip asistanı gibi güvenlik teknolojileri bulunuyor. Ayrıca Apple CarPlay ile Android Auto destekli bilgi-eğlence sistemi, USB girişleri ve Bluetooth bağlantısı da her pakette standart olarak yer alıyor.

Style ve Elite paketlerinde ise konfor ve teknoloji biraz daha üst seviyeye çıkıyor. Örneğin Style paketinde otomatik klima, ambiyans aydınlatma ve yağmur sensörü gibi özellikler gelirken; Elite donanımda 10.25 inç dijital gösterge ekranı, Bose ses sistemi, kablosuz şarj, LED ön farlar, elektrikli açılabilir sunroof ve anahtarsız giriş sistemi bulunuyor. Bu sayede Bayon hem giriş seviyesi kullanıcılar hem de daha dolu bir SUV isteyenler için farklı seçenekler sunuyor.

Hyundai Bayon sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Bayon, markanın gelişmiş SmartSense güvenlik paketiyle geliyor. Bu paket sayesinde Bayon, sürücünün güvenliğini her koşulda artırmayı hedefliyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ve Şeritte Kalma Asistanı (LKA), aracın şerit içinde kalmasına yardımcı olurken, Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) uzun yolculuklarda sürücünün dikkatini korumasına destek oluyor. Ayrıca Uzun Far Asistanı (HBA) ve Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) da güvenli sürüş deneyimine katkı sağlayan sistemlerden.

Bunun yanında Bayon’da, Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) standart olarak sunuluyor. Elite donanımında ise kavşak dönüş desteği özelliği devreye giriyor; bu sayede karşıdan gelen araçla çarpışma riski algılandığında otomatik frenleme yaparak ek güvenlik sağlıyor. Ayrıca geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve lastik basınç göstergesi de günlük kullanımda sürücüyü destekleyen teknolojiler arasında. Kısacası Bayon, B-SUV segmentinde güvenlik donanımıyla fark yaratan modellerden biri.

Hyundai Bayon performansı:

2025 model Hyundai Bayon, iki farklı benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor. 1.2 MPI motor, 79 PS güç ve 113 Nm tork üretiyor. 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen bu motor, şehir içi kullanımda ekonomik bir tercih sunuyor. Fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanması 14,2 saniye, maksimum hızı ise 158 km/s. Ortalama yakıt tüketimi 5,9 lt/100 km seviyesinde.

Daha dinamik bir sürüş isteyenler içinse 1.0 T-GDi turbo motor öne çıkıyor. 100 PS güç ve 172 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman ile geliyor. 0-100 km/s hızlanması 12,4 saniye, maksimum hızı ise 176 km/s. WLTP standartlarına göre ortalama yakıt tüketimi 5,8 lt/100 km civarında. Bayon’un verimli motor seçenekleri hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında dengeli bir performans sağlıyor.

Hyundai Bayon fiyatları (Ağustos 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.295.500 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.502.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.559.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.669.000 TL

Hyundai Bayon opsiyon fiyatları (Ağustos 2025):

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Style, Elite, Jump

Hyundai Bayon avantajları:

Hyundai Bayon’un en büyük avantajlarından biri, Türkiye’de üretiliyor olması. İzmit fabrikasında üretilen Bayon, bu sayede hem yedek parça tedarikinde hem de fiyat/performans dengesinde kullanıcıya avantaj sağlıyor. Ayrıca yerli üretim oluşu, vergi avantajı ve servis kolaylığı gibi artılar da sunuyor.

Bir diğer önemli artısı ise geniş iç mekân ve bagaj hacmi. 411 litrelik bagaj hacmi ve arka koltuklar yatırıldığında 1.205 litreye çıkan kapasite, sınıfında oldukça iddialı. Yüksek oturma pozisyonu ve ferah kabin yapısı sayesinde aile kullanımı için de son derece uygun. Buna ek olarak; Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 10.25 inç çift ekran teknolojisi ve SmartSense güvenlik paketinin standart olarak sunulması, Bayon’u segmentinde öne çıkaran avantajlar arasında yer alıyor.

Hyundai Bayon dezavantajları:

Hyundai Bayon’un en çok eleştirilen noktalarından biri, 1.2 MPI motor seçeneğinin performans açısından sınırlı kalması. 79 PS güç ve manuel şanzıman kombinasyonu, özellikle uzun yolda veya yüklü kullanımda beklentileri tam anlamıyla karşılamayabiliyor. Bu nedenle daha dinamik bir sürüş isteyen kullanıcılar için yalnızca 1.0 T-GDi seçeneği cazip hâle geliyor.

Bir diğer dezavantaj ise aracın sadece önden çekişli olarak sunulması. SUV formunda olmasına rağmen dört çeker seçeneğinin bulunmaması, Bayon’u daha çok şehir kullanımına yönelik bir model hâline getiriyor. Ayrıca donanım açısından zengin bir model olsa da bazı özelliklerin yalnızca üst paketlerde sunulması (örneğin kablosuz şarj, Bose ses sistemi), giriş seviyesini tercih eden kullanıcılar için eksiklik hissi yaratabilir.

Hyundai Bayon alınır mı?

Hyundai Bayon, kompakt SUV arayan kullanıcılar için çok çok güçlü bir alternatif. Türkiye’de üretilmesi sayesinde fiyat/performans dengesinde avantajlı olan Bayon, geniş iç hacmi, 411 litrelik bagajı ve ferah kabiniyle ailelerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Üstelik SmartSense güvenlik paketi, 10.25 inç çift ekran teknolojisi ve bağlantı çözümleri gibi güncel donanımların standart olarak sunulması, sınıfında fark yaratıyor.

Performans tarafında ise 1.0 T-GDi motor, çift kavramalı şanzımanla birlikte sunduğu canlı sürüş deneyimiyle öne çıkıyor. Eğer daha ekonomik bir tercih arıyorsanız 1.2 MPI motor da işinizi görecektir; ancak performans beklentiniz yüksekse turbo motor kesinlikle daha doğru seçim. Dört çeker seçeneği bulunmaması ve bazı özelliklerin sadece üst paketlerde sunulması ise küçük eksiler olarak görülebilir.

Peki sizin Hyundai Bayon ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...