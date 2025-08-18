2025 Hyundai Tucson, yenilenen tasarımı, zengin donanım seçenekleri, benzinli, dizel ve hibrit motor alternatifleriyle Türkiye'de çok seviliyor. Gelişmiş güvenlik teknolojileri, geniş iç mekânı ve modern bağlantı özellikleriyle SUV segmentinde öne çıkıyor. Peki Hyundai Tucson alınır mı?

Hyundai Tucson, yenilenen tasarımı, modern teknolojileri ve geniş motor seçenekleriyle 2025 yılında Türkiye’de kompakt SUV segmentinin en iddialı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem şehir içi kullanıma hem de uzun yol konforuna uygun yapısıyla dikkat çeken Tucson, gelişmiş güvenlik sistemleri ve bağlantı teknolojileriyle de sınıfında fark yaratıyor.

Peki 2025 Hyundai Tucson neler sunuyor? Bu içeriğimizde otomobilin öne çıkan özelliklerine, fiyatlarına, opsiyon ve donanım seçeneklerine tüm detaylarıyla bakacağız. Ayrıca "Hyundai Tucson alınır mı?" sorusunu da siz değerli okurlarımız için yanıtlamaya çalışacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen detaylara geçelim.

Hyundai Tucson dış tasarımı:

2025 Hyundai Tucson, keskin hatları ve dinamik çizgileri ile kompakt SUV segmentinde modern estetiğin sınırlarını zorluyor. Yenilenen Parametrik Gizli Far tasarımı, önde güçlü bir görsel imza yaratırken, geometrik formlu gövde detayları araca hem sportif hem de prestijli bir hava katıyor.

Arka bölümde LED aydınlatma grubu ve yeniden şekillendirilen tampon tasarımı, aracın geniş ve dengeli duruşunu destekliyor. Gövde rengi kapı kolları, koyu krom ön ızgara paneli (üst donanımlarda) ve jant seçenekleri, Tucson’un her açıdan şık görünmesini sağlıyor. Donanım seviyesine göre 18 veya 19 inç alaşım jantlar sunulurken, Ultimate Red, Jupiter Orange ve Ecotronic Grey gibi çarpıcı renk seçenekleri de kişiselleştirme imkânı tanıyor.

Standart olarak sunulan LED gündüz farları ve LED pozisyon lambaları, gece-gündüz fark etmeksizin dikkat çekici bir görünüm sağlarken, üst paketlerde yer alan Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS), sürüş güvenliğini artıran bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Hyundai Tucson iç tasarımı:

Hyundai Tucson’un iç mekânı, üst düzey konfor ve ferahlık anlayışıyla yeniden tasarlandı. Geniş yaşam alanı, ergonomik düzen ve premium malzeme kullanımı sayesinde sürücü ve yolcular için keyifli bir yolculuk ortamı sunuyor. Yenilenen orta konsol ve konfor açısından ideal konumlandırılmış kol dayama, kablosuz şarj alanına ve bardak tutuculara kolay erişim sağlıyor.

Teknoloji tarafında, 12.3 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ile 12.3 inç dijital gösterge ekranı, kavisli panoramik bir yapı içinde bütünleşerek modern bir kokpit deneyimi sunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği, telefon uygulamalarını ve multimedya içeriklerini kolayca ekrana yansıtma imkânı tanıyor.

İç mekânda sunulan siyah ve gri renk temaları, donanım seviyesine göre kumaş veya deri koltuk seçenekleriyle kombinlenebiliyor. Arka koltukların geniş diz mesafesi ve 40:20:40 oranında katlanabilme özelliği, hem konfor hem de pratiklik sağlıyor. Ayrıca 620 litreye varan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.799 litreye kadar çıkıyor ve uzun yolculuklar için ideal yükleme alanı sunuyor.

Hyundai Tucson donanım seçenekleri:

2025 Hyundai Tucson, Türkiye pazarında farklı beklentilere hitap eden beş donanım seviyesi ile sunuluyor: Comfort, Prime, Prime Plus, Elite ve Elite Plus. Her paket, güvenlik, teknoloji ve konfor alanında farklı seviyelerde özellikler sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçim yapmasına imkân tanıyor.

Comfort: 18 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, 12.3 inç bilgi-eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kumaş koltuklar, arka park sensörleri ve geri görüş kamerası gibi temel konfor ve güvenlik donanımlarını içeriyor.

18 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, 12.3 inç bilgi-eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kumaş koltuklar, gibi temel konfor ve güvenlik donanımlarını içeriyor. Prime: Comfort’a ek olarak 12.3" dijital gösterge ekranı, direksiyona entegre vites kolu , elektrikli sunroof, karartılmış arka camlar ve ek güvenlik sistemleri sunuyor.

Comfort’a ek olarak 12.3" dijital gösterge ekranı, , elektrikli sunroof, karartılmış arka camlar ve ek güvenlik sistemleri sunuyor. Prime Plus: 19 inç jantlar , deri koltuklar, koltuk bel destek ayarı, koyu krom ön ızgara ve LED arka lamba kombinasyonu ile daha şık ve konforlu bir paket oluşturuyor.

, deri koltuklar, koltuk bel destek ayarı, koyu krom ön ızgara ve LED arka lamba kombinasyonu ile daha şık ve konforlu bir paket oluşturuyor. Elite: Kablosuz şarj sistemi, üç bölgeli otomatik klima, arka koltuk ısıtması , ambiyans aydınlatma ve gelişmiş sürüş asistan sistemleri (ör. Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı) gibi premium özellikler ekleniyor.

Kablosuz şarj sistemi, üç bölgeli otomatik klima, , ambiyans aydınlatma ve gelişmiş sürüş asistan sistemleri (ör. Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı) gibi premium özellikler ekleniyor. Elite Plus: Serinin en üst donanımı olup, Krell Premium Ses Sistemi, koltuk soğutma, 360° çevre görüş kamera sistemi, projeksiyon tipi LED akıllı ön aydınlatma sistemi (IFS) ve hafızalı sürücü koltuğu gibi en kapsamlı özellikleri sunuyor.

Her donanım paketinde standart olarak ABS, ESP, Yokuş Kalkış ve İniş Destek Sistemi, ön/yan/perde hava yastıkları ve Hyundai SmartSense güvenlik teknolojilerinin büyük bölümü yer alıyor.

Hyundai Tucson performansı:

2025 Hyundai Tucson, farklı sürüş ihtiyaçlarına uygun benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle geliyor. Tüm motorlar, Euro 6e emisyon standartlarına uyumlu ve yüksek verimlilik hedeflenerek tasarlanmış. Dizel motorlu versiyonlar partikül sorunu yaşıyor olsa da Tucson, tüm motor seçenekleriyle çok beğeniliyor diyebiliriz.

1.6 T-GDI Benzinli (160 PS): 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ( DCT ) ile sunuluyor. 2WD ve 4WD seçenekleri mevcut. 0-100 km/s hızlanması 9,4 saniye, maksimum hızı 192 km/s. Birleşik yakıt tüketimi 7,4 lt/100 km.

7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ( ) ile sunuluyor. 2WD ve 4WD seçenekleri mevcut. 0-100 km/s hızlanması 9,4 saniye, maksimum hızı 192 km/s. Birleşik yakıt tüketimi 7,4 lt/100 km. 1.6 CRDi Dizel (136 PS): 7 ileri DCT ile kombine ediliyor. 2WD ve 4WD seçenekleri bulunuyor. 0-100 km/s hızlanması 11,4-11,6 saniye, maksimum hızı 180 km/s. Birleşik yakıt tüketimi 5,9-6,3 lt/100 km .

7 ileri DCT ile kombine ediliyor. 2WD ve 4WD seçenekleri bulunuyor. 0-100 km/s hızlanması 11,4-11,6 saniye, maksimum hızı 180 km/s. Birleşik yakıt tüketimi . 1.6 T-GDI Hibrit (215 PS): 47,7 kW elektrik motoru ve 1,49 kWh lityum-iyon polimer batarya ile destekleniyor. 6 ileri otomatik şanzıman ve 2WD versiyonu mevcut. 0-100 km/s hızlanması 8,2 saniye, maksimum hızı 186 km/s. Birleşik yakıt tüketimi 6,0 lt/100 km.

Hyundai Tucson fiyatı (Ağustos 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 2.039.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli Prime, Otomatik 2.319.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 2.384.240 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli Elite, Otomatik 2.920.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4x4, Benzinli Elite Plus, Otomatik 3.214.500 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Prime, Otomatik 2.648.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Elite, Otomatik 3.045.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel Elite Plus, Otomatik 3.297.500 TL 1.6 T-GDI 215 PS 4x2, Hibrit Elite, Otomatik 3.320.000 TL

Hyundai Tucson opsiyon fiyatları - Ağustos 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 14.000 TL Comfort, Prime Plus, Elite, Elite Plus, Prime

Hyundai Tucson avantajları:

Geniş motor seçenekleri: Benzinli, dizel ve hibrit alternatifleriyle farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap etmesi .

Benzinli, dizel ve hibrit alternatifleriyle . Modern ve çekici tasarım: Parametrik Gizli Far tasarımı, keskin hatlar ve geniş renk seçenekleriyle dikkat çekici bir görünüm sunması .

Parametrik Gizli Far tasarımı, keskin hatlar ve geniş renk seçenekleriyle . Zengin donanım seviyeleri: Comfort’tan Elite Plus’a kadar farklı bütçelere uygun paketler ve yüksek standart güvenlik donanımı.

Comfort’tan Elite Plus’a kadar ve yüksek standart güvenlik donanımı. Yüksek güvenlik seviyesi: Hyundai SmartSense kapsamındaki gelişmiş sürüş destek sistemleri .

Hyundai SmartSense kapsamındaki . Ferahlık ve pratiklik: 1.799 litreye kadar bagaj hacmi ve katlanabilir arka koltuklar.

bagaj hacmi ve katlanabilir arka koltuklar. Uzun garanti süresi: 5 yıla veya 100.000 km’ye kadar üretici onarım güvencesi.

Hyundai Tucson dezavantajları:

Fiyat seviyesi: Üst donanım paketlerinde fiyatın rakiplerine kıyasla yüksek seviyelere çıkabilmesi .

Üst donanım paketlerinde fiyatın rakiplerine kıyasla . Hibrit versiyonun sınırlı seçeneği: Sadece 2WD olarak sunulması, dört çeker isteyen kullanıcılar için dezavantaj olabilir.

Sadece 2WD olarak sunulması, kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Arazi kabiliyeti sınırlı: Hafif arazi için yeterli olsa da ciddi off-road performansı bekleyenler için uygun değil .

Hafif arazi için yeterli olsa da ciddi . Arka görüş kısıtlaması: Tasarım gereği arka cam alanının dar olması , özellikle park manevralarında kamera ve sensör desteğini zorunlu kılıyor.

Tasarım gereği , özellikle park manevralarında kamera ve sensör desteğini zorunlu kılıyor. Opsiyon farkları: Bazı teknolojik ve konfor özelliklerinin yalnızca en üst donanım paketinde bulunması.

Hyundai Tucson alınır mı?

2025 Hyundai Tucson, modern tasarımı, zengin donanım seçenekleri, geniş motor yelpazesi ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle kompakt SUV segmentinde güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Şehir içi konforunu uzun yol performansıyla birleştiren yapısı, geniş yaşam alanı ve yüksek malzeme kalitesiyle aileler için de cazip bir seçenek oluşturuyor.

Benzinli, dizel ve hibrit seçenekleri sayesinde farklı sürüş profillerine hitap eden Tucson, özellikle teknolojik donanımları ve güvenlik özellikleriyle sınıfında iddialı. Fiyat seviyesi rakiplerine göre biraz yüksek olsa da sunduğu donanım ve kalite dengesi, bu farkı haklı çıkarabiliyor. Konfor, güvenlik ve modern bir SUV deneyimi arayanlar için 2025 Hyundai Tucson kesinlikle değerlendirilmeye değer bir model.

Peki siz 2025 model Hyundai Tucson hakkında ne düşünüyorsunuz? Bütçenize uygun olduğunu varsayacak olursak bu otomobili tercih eder misiniz? Tucson'la ilgili görüşlerinizi merakla bekliyoruz...