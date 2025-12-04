Tümü Webekno
Aralık 2025 Land Rover Fiyat Listesi: Range Rover'a 440 Bin TL Zam Geldi!

Lüks SUV denince akla gelen markaların başında gelen Land Rover, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay başta Range Rover olmak üzere tüm modellere zam yaptı. İşte güncel rakamlar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, bu ay da ultra lüks otomobillerine zam yaptı. Ranger Rover'ın başlangıç fiyatı, son zamla 438.892 TL daha yükselmiş oldu...

Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Aralık 2025 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Land Rover fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Range Rover 29.189.880 TL 29.628.772 TL
Range Rover Sport 19.341.432 TL 19.632.004 TL
Range Rover Velar 9.921.401 TL 10.070.336 TL
Range Rover Evoque 5.777.830 TL 5.864.498 TL
Discovery 13.604.472 TL 13.808.644 TL
Discovery Sport 7.300.515 TL 7.410.115 TL
Defender 13.829.346 TL 14.037.136 TL

Range Rover fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 29.667.594 TL
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Standart), Otomatik 34.763.034 TL
3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 29.628.772 TL
4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 32.723.425 TL
4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Standart), Otomatik 40.274.382 TL
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 30.754.622 TL
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik 29.900.529 TL
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Long), Otomatik 38.810.270 TL
3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 30.444.042 TL
4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 33.907.508 TL
4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Long), Otomatik 44.447.790 TL

Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.

Range Rover Sport fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 19.632.004 TL
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY, Otomatik 20.757.854 TL
3.0L 460HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC HSE, Otomatik 21.359.601 TL

Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.

Range Rover Velar fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) S, Otomatik 10.070.336 TL
2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 11.162.762 TL

Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.

Range Rover Evoque fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 5.864.498 TL
1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 6.414.078 TL
1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.223.282 TL
1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 7.647.902 TL

Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.

Discovery fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 13.808.644 TL
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 14.992.727 TL

Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.

Discovery Sport fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.410.115 TL
1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 7.992.451 TL

Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.

Defender fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC SE (110), Otomatik 14.037.136 TL
2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik 14.708.642 TL
2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X (110), Otomatik 17.296.398 TL
2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) SEDONA EDITION (110), Otomatik 15.904.251 TL
4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA (110), Otomatik 30.762.894 TL
4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA EDITION One (110), Otomatik 33.849.275 TL
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik 18.098.519 TL
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X (130), Otomatik 21.223.722 TL
3.0L 200HP, Hibrit (Dizel) S (90 HARD TOP), Otomatik 7.301.638 TL

Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.

