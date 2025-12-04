Aralık 2025 Land Rover Fiyat Listesi: Range Rover'a 440 Bin TL Zam Geldi!

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, bu ay da ultra lüks otomobillerine zam yaptı. Ranger Rover'ın başlangıç fiyatı, son zamla 438.892 TL daha yükselmiş oldu...
Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Aralık 2025 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Land Rover fiyatları - Aralık 2025
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Range Rover
|29.189.880 TL
|29.628.772 TL
|Range Rover Sport
|19.341.432 TL
|19.632.004 TL
|Range Rover Velar
|9.921.401 TL
|10.070.336 TL
|Range Rover Evoque
|5.777.830 TL
|5.864.498 TL
|Discovery
|13.604.472 TL
|13.808.644 TL
|Discovery Sport
|7.300.515 TL
|7.410.115 TL
|Defender
|13.829.346 TL
|14.037.136 TL
Range Rover fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|29.667.594 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Standart), Otomatik
|34.763.034 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|29.628.772 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|32.723.425 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Standart), Otomatik
|40.274.382 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|30.754.622 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik
|29.900.529 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Long), Otomatik
|38.810.270 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|30.444.042 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|33.907.508 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Long), Otomatik
|44.447.790 TL
Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.
Range Rover Sport fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|19.632.004 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY, Otomatik
|20.757.854 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|21.359.601 TL
Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.
Range Rover Velar fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|S, Otomatik
|10.070.336 TL
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|11.162.762 TL
Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.
Range Rover Evoque fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|5.864.498 TL
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|6.414.078 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.223.282 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|7.647.902 TL
Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.
Discovery fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|13.808.644 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|14.992.727 TL
Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.
Discovery Sport fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.410.115 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|7.992.451 TL
Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.
Defender fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC SE (110), Otomatik
|14.037.136 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik
|14.708.642 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X (110), Otomatik
|17.296.398 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|SEDONA EDITION (110), Otomatik
|15.904.251 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA (110), Otomatik
|30.762.894 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA EDITION One (110), Otomatik
|33.849.275 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik
|18.098.519 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X (130), Otomatik
|21.223.722 TL
|3.0L 200HP, Hibrit (Dizel)
|S (90 HARD TOP), Otomatik
|7.301.638 TL
Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.