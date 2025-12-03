Tümü Webekno
Aralık 2025 MINI Fiyat Listesi: Zamanında Countryman Almayanlar Bin Pişman

MINI, Aralık 2025 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Cooper Cabrio modeline zam yaptı. Bugün bir MINI satın almak isterseniz, kabaca 3 milyon TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.

Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde MINI'nin Aralık 2025 fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

MINI fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Cooper 3 Kapı 3.115.200 TL 3.115.200 TL
Cooper 5 Kapı 2.978.800 TL 2.978.800 TL
Countryman 4.229.300 TL 4.229.300 TL
Yeni Cooper Cabrio 4.629.900 TL 4.722.300 TL

Cooper 3 Kapı fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 3.115.200 TL
1.5L 156 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 3.355.500 TL
2.0L 204 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 4.863.300 TL
2.0L 231 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 5.515.600 TL

MINI Cooper 3 kapı, ikonik Cooper modelinin küçük ancak modern bir versiyonu olarak hizmet veriyor. Türkiye 1.5 litrelik benzinli motorun yanı sıra daha yüksek performans sunan 2.0 litrelik benzinli motorla da satın alınabilen otomobil, özellikle gençlerin gözdesi. Hem yüksek performans hem de ikonik bir tasarım istiyorsanız Cooper 3 kapıyı tercih edebilirsiniz.

Cooper 5 Kapı fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 2.978.800 TL

En çok tercih edilen MINI Cooper modeli, hiç şüphesiz 5 kapılı olanı. Türkiye'de tek bir motor seçeneği ile satılmakta olan otomobil, gençlerin ve küçük ailelerin gözdesi. 1.5 litrelik motoru ile 156 HP güç üreten MINI Cooper 5 kapı, 275 litrelik bagaj hacmi ile kendi sınıfında fena sayılmayacak bir depolama alanı sunuyor.

Countryman fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 170HP, Hibrit Favoured, Otomatik (C) 4.229.300 TL
1.5L 170HP, Hibrit Trail Edition, Otomatik (C) 4.387.700 TL
1.5L 170HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (C) 4.616.900 TL
2.0L 218HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (S ALL4) 6.319.100 TL
2.0L 300HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (ALL4) 6.685.200 TL
150 kW 204HP, Elektrikli Favoured, Otomatik (E) 2.489.200 TL
150 kW 204HP, Elektrikli John Cooper Works, Otomatik (E) 3.653.800 TL
230 kW 313HP, Elektrikli John Cooper Works, Otomatik (SE ALL4) 5.171.100 TL

Türkiye'de en çok satan MINI olarak bilinen Countryman, hibrit, benzinli ve elektrikli motor seçenekleri sunuyor. Başlangıç fiyatı 3 milyon TL'ye dayanan otomobil, tüm zamanların en büyük MINI'si olarak kabul ediliyor.

Yeni Cooper Cabrio fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L 204 HP, Benzinli Favoured, Otomatik (S) 4.722.300 TL
2.0L 231HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 5.757.600 TL

MINI Cooper Cabrio ise 3 kapılı Cooper'ın üstü açılabilen versiyonu. Sadece 2.0 litrelik benzinli motorla satın alınabilen otomobil, yüksek performansı ve cabrio gövde tipi nedeniyle oldukça yüksek fiyatlı.

