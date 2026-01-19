Tümü Webekno
Marvel Geri Dönüyor! Spider-Man Brand New Day Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Spider-Man Brand New Day, 2026'nın en çok beklenen yapımlarından biri. İşte film hakkında bilmeniz gereken her şey.

Marvel Geri Dönüyor! Spider-Man Brand New Day Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Gökay Uyan / Editor

Marvel deyince akla gelen ilk karakterlerden biri şüphesiz Spider-Man, yani Örümcek Adam’dır. Uzun yıllar süren bekleyişin ardından nihayet bu sene yepyeni bir Spider-Man filminin geldiğini göreceğiz. Tom Holland’ın 4’üncü filmi olacak bu yapım, Spider-Man: Brand New Day ismini alacak.

Peki Spider-Man: Brand New Day filmi ne zaman çıkacak? Konusu ne olacak? Oyuncuları kimler? Bu içeriğimizde yeni Spider-Man filmi hakkında tüm bilmeniz gerekenleri detaylıca anlatıyoruz.

Spider-Man: Brand New Day fragmanı

Marvel, henüz Spider-Man: Brand New Day filmi için bir fragman yayımlamadı. Elimizde sadece yeni kostümün göründüğü bir video var. Yakın zamanda fragmanın gelmesini bekliyoruz. Geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Spider-Man: Brand New Day çıkış tarihi

brand

Marvel Sinematik Evreni’nin 6. vresine dahil olacak Spider-Man Brand New Day filmi, 24 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye dahil dünya çapında vizyona girecek. Filmi ülke genelindeki sinemalardan izleyebileceksiniz.

Spider-Man: Brand New Day konusu

ek

Spider-Man: Brand New Day filmi, bizi son çıkan Spider-Man filmi No Way Home’un sonrasına götürecek. Eski filmlerdeki Örümcek Adamları da gördüğümüz No Way Home filminin sonunda Peter, kurtarmak için herkesin onu unutmasını sağlamıştı. Kimsenin kimliğini bilmediği Peter Parker’ın Örümcek Adam olarak yaşadıklarını bu filmde izleyeceğiz.

Diğer filmlerden daha farklı olmasını bekliyoruz. Jon Berthal, The Punisher olarak bu filmde yerini alacak. Ana kötü karakterin kim olacağı konusunda ise maalesef hâlâ bir bilgi bulunmuyor.

Spider-Man Brand New Day kadrosu

pde

Filmde Tom Holland’ı yeniden Peter Parker / Spider-Man olarak göreceğiz. Ona ek olarak kemik kadro Zendaya ve Jacob Batalon da MJ ve Ned olarak geri dönecekler. Filmde birçok yeni ismin de kadroya dahil olduğunu göreceğiz. Jon Bernthal, The Punisher rolünde olacak. Ayrıca Stranger Things’ten tanıdığımız Sadie Sink de kadroda ancak rolü şimdilik gizli tutuluyor. Bunlar dışında Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman, Michael Mando gibi isimler de yer alacak. Bazı iddialar Mark Rufallo’nun Hulk olarak dönebileceği yönünde ancak henüz kesin bir açıklama yok.

Öte yandan film, Shang-Chi, Short Term 12 gibi filmleriyle tanınan Destin Daniel Cretton tarafından yönetiliyor. Yani artık önceki filmlerde gördüğümüz Jon Watts yok. Bu yüzden çok daha farklı olmasını bekliyoruz. Filmin senaryosunu ise Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme aldı.

Yeni Spider-Man filmi hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Marvel Sinematik Evreni, Spider-Man ve Avengers filmleriyle 2026’ya damga vuracağa benziyor.

Avengers: Doomsday Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Fragmanı, Çıkış Tarihi, Konusu ve Dahası Avengers: Doomsday Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Fragmanı, Çıkış Tarihi, Konusu ve Dahası
Marvel

