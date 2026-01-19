Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle strateji severlerin seveceğini düşündüğümüz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Smart Factory Tycoon'ı önümüzdeki birkaç gün içinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Smart Factory Tycoon nasıl bir oyun?
Little Big Workshop'tan esinlenilen Smart Factory Tycoon, hayalinizdeki fabrikayı, robotlarla işletebileceğiniz bir yönetim simülasyon oyunudur. Fabrikanızı tasarlayın, üretimin tüm adımlarını planlayın, yeni teknolojileri araştırın ve başarılı bir iş adamı olun.
Smart Factory Tycoon'u buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.