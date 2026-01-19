Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de strateji sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle strateji severlerin seveceğini düşündüğümüz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

Smart Factory Tycoon'ı önümüzdeki birkaç gün içinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Smart Factory Tycoon nasıl bir oyun?

Little Big Workshop'tan esinlenilen Smart Factory Tycoon, hayalinizdeki fabrikayı, robotlarla işletebileceğiniz bir yönetim simülasyon oyunudur. Fabrikanızı tasarlayın, üretimin tüm adımlarını planlayın, yeni teknolojileri araştırın ve başarılı bir iş adamı olun.

Smart Factory Tycoon'u buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi! Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!
Ara Tatilde Sıkıntıdan Kurtaracak Mobil Oyunlar (Muhtemelen Çoğunu Bilmiyorsunuz) Ara Tatilde Sıkıntıdan Kurtaracak Mobil Oyunlar (Muhtemelen Çoğunu Bilmiyorsunuz)
Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim