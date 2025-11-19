[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.
Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 9 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Battlefield 2042 gibi büyük ve sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.
PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar
|Oyun
|Platform
|Fiyat
|Forspoken
|PS5
|2.499 TL
|Battlefield 2042
|PS4, PS5
|800 TL
|Grand Theft Auto III — The Definitive Edition
|Satışta yok
|1.749 TL
|Sonic Frontiers
|PS4, PS5
|3.149 TL
|Firefighting Simulator - The Squad
|PS4, PS5
|1.299 TL
|Surviving Mars
|PS4
|1.049 TL
|Star Trek: Bridge Crew
|PS4, PS VR
|1.079 TL
|Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Geliştirilmiş Versiyon
|PS VR2
|1.749 TL
|Arcade Paradise VR
|PS VR2
|849 TL
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı Aralık ayında PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.