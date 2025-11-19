Tümü Webekno
[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

[Aralık 2025] PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 9 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Battlefield 2042 gibi büyük ve sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

Forspoken

Oyun Platform Fiyat
Forspoken PS5 2.499 TL
Battlefield 2042 PS4, PS5 800 TL
Grand Theft Auto III — The Definitive Edition Satışta yok 1.749 TL
Sonic Frontiers PS4, PS5 3.149 TL
Firefighting Simulator - The Squad PS4, PS5 1.299 TL
Surviving Mars PS4 1.049 TL
Star Trek: Bridge Crew PS4, PS VR 1.079 TL
Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Geliştirilmiş Versiyon PS VR2 1.749 TL
Arcade Paradise VR PS VR2 849 TL

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı Aralık ayında PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.

