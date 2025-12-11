[Aralık 2025] 13 Bin TL Değerindeki 9 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Aralık ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.
Aralık ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Assassin's Creed Mirage. Serinin nispeten kısa oyunlarından biri olan fakat çıktığı dönem sevilen Assassin's Creed Mirage'i oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Assassin's Creed Mirage
|PS4, PS5
|1.749 TL
|Wo Long: Fallen Dynasty
|PS4, PS5
|1.749 TL
|Skate Story
|PS5
|849 TL
|Granblue Fantasy: Relink
|PS4, PS5
|2.099 TL
|Planet Coaster 2
|PS5
|1.749 TL
|Cat Quest III
|PS4, PS5
|699 TL
|Lego Horizon Adventures
|PS5
|1.749 TL
|Pati Devriyesi: Büyük Yarış
|PS4, PS5
|1.049 TL
|Pati Devriyesi Dünyası
|PS4, PS5
|1.399 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 16 Aralık'ta PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.