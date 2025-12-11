Tümü Webekno
[Aralık 2025] 13 Bin TL Değerindeki 9 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Aralık ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Aralık ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

Aralık ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Assassin's Creed Mirage. Serinin nispeten kısa oyunlarından biri olan fakat çıktığı dönem sevilen Assassin's Creed Mirage'i oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Aralık 2025 PlayStation Plus oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı
Assassin's Creed Mirage PS4, PS5 1.749 TL
Wo Long: Fallen Dynasty PS4, PS5 1.749 TL
Skate Story PS5 849 TL
Granblue Fantasy: Relink PS4, PS5 2.099 TL
Planet Coaster 2 PS5 1.749 TL
Cat Quest III PS4, PS5 699 TL
Lego Horizon Adventures PS5 1.749 TL
Pati Devriyesi: Büyük Yarış PS4, PS5 1.049 TL
Pati Devriyesi Dünyası PS4, PS5 1.399 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 16 Aralık'ta PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

