Aralık 2025 Renault Kampanyaları: İndirimlere Ek Düşük Faizli Kredi Var!

Renault'un aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları belli oldu. Firma bu ay hem indirim hem de kredi kampanyaları sağlıyor. Eğer yeni yıl gelmeyen bir otomobil almak isterseniz bu kampanyaları değerlendirmenizde fayda var.

Aralık 2025 Renault Kampanyaları: İndirimlere Ek Düşük Faizli Kredi Var!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025 yılında yakaladığı ivmeyle en çok satan markalar listesinin zirvesinde Fransız otomobil devi Renault, aralık ayına da oldukça hızlı bir şekilde girmiş durumda. Bu ay fiyat listesinde anlamlı bir değişiklik yapmayan firma, bomba kampanyalara devam ediyor.

Peki Renault'un aralık ayı boyunca geçerli kampanyaları neler? Bu içeriğimizde firmanın değerlendirilmesi gereken fırsatlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Renault kampanyaları - Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Renault'un Aralık 2025 döneminde indirimli olarak sunacağı modellerden bir tanesi, Austral. Şirket, sevilen otomobilinde 175 bin TL'ye kadar indirim kampanyası düzenliyor. Ayrıca 5 E-Tech modelinde 100.000 TL, Megane E-Tech'te 140 bin TL, Captur'da 220 bin TL, Clio'da 65 bin TL, Megane'da ise 50 bin TL indirim mevcut.

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Renault, ticari araç modellerinde de bazı indirim kampanyaları uyguluyor. Şirketin resmî internet sitesindeki açıklamaya göre hafif ticari araçlarda indirimlere ek olarak yüzde 0 faizli kredi fırsatları da sunuluyor. Hadi şimdi de kredi kampanyası olan modellere bakalım.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

  • Tüm Renault otomobillerde 150.000 TL kredi, yüzde 0,99 faiz oranı ve 6 ay vade ile kullanılabiliyor.
  • Renault Yeni Duster Evolution Turbo Tce EDC 145 hp modeli için yüzde 0 faiz ve 6 ay vadeli kredi kampanyası sunuluyor. 200.000 TL kredi kullanabiliyorsunuz.
  • Renault 5 E-tech modeli için 600.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla veriliyor.
  • Renault Megane E-tech modeli için 600.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla veriliyor.
  • Tüm hafif ticari modeller ise 700.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sunuluyor. Buna ek olarak; 1.000.000 TL kredi, 24 ay vade ve yüzde 2,79 faiz seçeneği ile kullanılabiliyor.

Bu içeriğimizde bahsettiğimiz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Eğer şu sıralar bir Renault almak ile ilgileniyorsanız satış merkezlerini ziyaret etmenizde fayda var.

Renault güncel fiyat listesi:

Aralık 2025 Renault Fiyat Listesi: Megane Bu Fiyatlara Kaçmaz! Aralık 2025 Renault Fiyat Listesi: Megane Bu Fiyatlara Kaçmaz!
Araba Renault

