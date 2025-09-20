2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Renault'un Bursa'daki fabrikasında üretilen Clio, yıllardır Türkiye'de çok satılıyor. Her yıl en çok satan otomobiller listesine giren otomobil, hızlı ikinci el piyasası ile de dikkat çekiyor. Peki 2025 Renault Clio neler sunuyor? Bu otomobil alınır mı?

Renault Clio, şehirli sürücülerden ailelere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden kompakt otomobiller arasında en çok tercih edilen modellerden biri. 30 yılı aşkın başarı hikâyesi, yeni E-Tech full hybrid motoru ve modern tasarım diliyle Clio artık daha çevreci, daha verimli ve çok daha teknolojik.

Peki 2025 model Renault Clio tüketicilere neler sunuyor? Bu otomobil alınır mı? Bu içeriğimizde Renault Clio'nun tüm özelliklerine ve fiyatlarına detaylıca bakacağız. İçeriğimizin sonunda ise Renault Clio'nun alınıp alınmayacağına dair konuşacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve detaylara geçelim.

Renault Clio dış tasarımı:

Yeni Renault kimliğiyle Clio, daha keskin hatlara ve dikkat çekici detaylara kavuştu. Ön bölümde genişletilmiş krom ızgara, Renault’nun güncel logosu ve tamamen yenilenmiş LED farlar göze çarpıyor. Esprit Alpine versiyonunda ise sportiflik ön planda: 17” elmas kesim jantlar, saten mineral gri F1 ön kanadı ve özel Alpine amblemleri araca güçlü bir karakter katıyor.

Renault Clio iç tasarımı:

Clio’nun kabini hem modern hem de çevre dostu. Yüzde 72’ye varan geri dönüştürülmüş kumaş ve biyobazlı malzemelerle oluşturulmuş döşemeler, konforla sürdürülebilirliği birleştiriyor. 391 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.069 litreye kadar genişletilebiliyor. Alpine versiyonunda Fransa bayrağı detayları, mavi-beyaz-kırmızı dikişli direksiyon ve özel koltuk motifleri dikkat çekiyor.

Renault Clio donanım seçenekleri:

Türkiye'de üretilen Renault Clio, iki donanım seçeneği ile satılıyor. İşte bu donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleri:

Evolution: Otomatik klima, 16” jantlar, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi.

Esprit Alpine: 17” alaşım jantlar, parlak siyah dış detaylar, özel döşeme ve Alpine tasarımlı direksiyon.

Renault Clio sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

2025 model Renault Clio, 14 gelişmiş sürüş destek sistemiyle sınıfının en iddialı modellerinden biri. Bu bağlamda;

360 derece kamera ve eller serbest park sistemi, dar alanlarda park etmeyi kolaylaştırıyor.

Şerit takip ve aktif acil frenleme, güvenliği artırıyor.

Yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici ve trafik işaretleri tanıma sistemi günlük sürüşü daha konforlu hale getiriyor.

Ayrıca Renault’un Human First programı ile Clio’da 7 hava yastığına kadar koruma, Isofix bağlantıları ve güvenlik koçu gibi yenilikçi çözümler sunuluyor.

Renault Clio performansı:

Renault Clio, bu makalenin yazıldığı 18 Eylül tarihinde sadece 90 beygir gücündeki 1.0 TCe motor ile satın alınabiliyor. Otomatik şanzıman ile eşleştirilen bu motorun 100 kilometredeki yakıt tüketimi 5,8–6,5 lt olarak gösteriliyor. Ancak bu değerin gerçekte daha yüksek olduğu biliniyor.

Renault Clio fiyatları (Eylül 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.495.900 TL 1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.627.900 TL

Renault Clio opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 11.500 TL Evolution, Techno Esprit Alpine Konfor Paketi 6.000 TL Evolution

Renault Clio avantajları:

Renault Clio'nun başlıca avantajı, ülkemizde en çok satan otomobillerden bir tanesi olması. Ancak Clio'nun tek olayı bu değil:

Hibrit versiyonla düşük yakıt tüketimi ve çevreci sürüş.

Sınıfına göre yeterli bagaj hacmi ve ergonomik iç mekân.

Zengin multimedya: 9,3” dokunmatik ekran, 10” dijital gösterge, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri ile yüksek güvenlik.

Çok sevilmesi. Çok hızlı bir şekilde elden çıkarabilecek olmanız.

Türkiye'de üretilmesi.

Renault Clio dezavantajları:

Fiyatının çok yükselmiş olması. Aynı paraya birkaç yaşında olsa da daha üst segment otomobiller alınabiliyor.

Arka diz mesafesi, sınıfın getirdiği durumdan ötürü kısa.

Donanımların paketlere göre bölünmesi, tüm özellikleri almak isteyenleri üst donanımlara yönlendiriyor.

Renault Clio alınır mı?

Renault Clio, şehir içi verimliliği ve modern teknolojileri ile özellikle genç kullanıcılar ve küçük aileler için ideal bir seçenek. Hibrit versiyon, düşük tüketimi ve çevreci yapısıyla öne çıkarken, benzinli motorlar daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Üstelik bu otomobilin çok seviliyor olması hem servis yedek parça hem de ikinci el satış tarafında avantaj sağlıyor.

Rakipleri arasında Toyota Yaris Hybrid, Peugeot 208 ve Opel Corsa yer alıyor. Ancak Clio, güçlü tasarımı, hibrit verimliliği ve donanım çeşitliliğiyle tercih edilesi bir model. Eğer kompakt sınıfta teknoloji, güvenlik ve ekonomi üçlüsünü aynı anda istiyorsanız, yeni Clio kesinlikle listenizde olmalı.