D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Yeni Skoda Superb, premium tasarımı, sınıfının en geniş bagaj hacmi, masaj fonksiyonlu Ergo koltukları ve Plug-in Hybrid (PHEV) motor seçeneğiyle D segmentinin en iddialı isimlerinden biri. Peki, konforu ve teknolojiyi bir araya getiren yeni nesil özellikleri ile Skoda Superb alınır mı?

Volkswagen Passat'ın fişinin çekilmesiyle D segmentin en dikkat çeken modellerinden biri olan Skoda Superb, tamamen yenilenen dördüncü nesliyle yolların hâkimi. Zarif çizgileri, artırılmış boyutları ve modern teknolojileriyle premium sedan deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen otomobil, iç mekânda sunulan geniş yaşam alanı ve akıllı çözümleriyle Superb’in sadece bir makam otomobili değil, aynı zamanda konforlu bir aile aracı olduğunu da kanıtlıyor.

Yeni nesil Superb, Mild Hybrid ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) gibi çevreci motor seçenekleriyle de öne çıkıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, 13 inçlik multimedya ekranı ve "Smart Dials" gibi yenilikçi kontrol üniteleriyle donatılan otomobil hem sürücüye hem de yolculara teknolojik bir deneyim vadediyor. Peki Skoda Superb alınır mı? İşte 2025 Skoda Superb hakkında bilmeniz gereken her şey.

Skoda Superb dış tasarımı:

Skoda Superb, markanın modern tasarım dilini yansıtan keskin ve zarif hatlarıyla dikkat çekiyor. Otomobilin ön kısmında geniş ve belirgin sekizgen ızgara, keskin kenarlı Full LED Matrix farlarla birleşerek araca güçlü ve kendinden emin bir duruş kazandırıyor. "Crystallinium" adı verilen renkli kristal parçalar, farların tasarımına incelik katarken, estetik bir ışık şöleni yaratıyor.

Gövdenin pürüzsüz hatları, aerodinamik verimliliği artırarak hava akışını daha etkin bir şekilde yönlendiriyor. Bu sayede sürtünme katsayısı 0,23 gibi iddialı bir seviyeye çekilmiş. Daha uzun ve yüksek gövde yapısı, iç mekânda baş mesafesini artırırken , arka kısımda yer alan Crystalline TOP LED aydınlatma grubu ve dinamik sinyaller, Superb'e hem şık hem de modern bir kimlik kazandırıyor.

Sportline donanımında ise parlak siyah dış kaplama detayları, özel tasarım 19 inç sportif alüminyum alaşımlı jantlar ile sportif ön ve arka tamponlar gibi detaylar aracın dinamik karakterini pekiştiriyor. Laurin & Klement (L&K) versiyonu ise Koyu Krom dış kaplaması ve ön çamurluklardaki özel rozetiyle zarafeti ve prestiji ön plana çıkarıyor.

Skoda Superb iç tasarımı:

Yeni Superb'in kabini, teknoloji ve konforu bir araya getiren modern bir yaşam alanı sunuyor. Konsolun merkezinde yer alan 13 inçlik bilgi ve eğlence ekranı, tüm araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlarken, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli sürüş verilerini net bir şekilde sürücünün gözleri önüne seriyor. Ayrıca önemli bilgileri doğrudan ön cama yansıtan Head-Up Display sistemi, sürüş güvenliğini artırıyor.

Superb'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de "Smart Dials" adı verilen akıllı kontrol düğmeleri. Bu ünite, dijital ekranlarla fiziksel düğmeleri birleştirerek sürüş modu, klima, ses seviyesi gibi temel işlevlere hızlı ve dokunsal erişim imkânı tanıyor. Vites seçicinin direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda daha fazla saklama alanı yaratılmış. Sedan versiyonunda 645 litre, Combi'de ise 690 litreye ulaşan sınıfının en geniş bagaj hacmi, Superb'in ne kadar pratik bir otomobil olduğunu gösteriyor.

Konfor konusunda ise masaj fonksiyonlu Ergo koltuklar öne çıkıyor. Isıtma, soğutma ve 8 farklı masaj modu sunan bu koltuklar, uzun yolculukları bile keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Üst donanımlarda sunulan Canton ses sistemi, 3 bölgeli tam otomatik klima ve Skoda Mood Select ambiyans aydınlatması gibi özellikler, kabindeki premium atmosferi tamamlıyor.

Skoda Superb donanım seçenekleri:

Skoda Superb, Türkiye'de Premium, Prestige, L&K Crystal ve e-Sportline olmak üzere dört ana donanım seviyesiyle sunuluyor. Her paket, farklı ihtiyaçlara ve beklentilere hitap eden zengin donanımlar içeriyor.

Premium: Giriş seviyesi olmasına rağmen oldukça zengin bir donanım listesine sahip. Bu pakette 10.25 inç dijital gösterge paneli, 10 inç bilgi-eğlence sistemi, Smart Dials, anahtarsız çalıştırma, LED ön far grubu, ön bölge frenleme asistanı, şerit takip asistanı ve 8 adet hoparlör gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Prestige: Bu donanım seviyesinde konfor ve teknoloji ön plana çıkıyor. Premium'a ek olarak 13 inç bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma (KESSY Advanced), 360 derece çevre görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu AGR onaylı ergo koltuklar ve tam deri döşeme gibi özellikler ekleniyor.

L&K Crystal: Superb'in en lüks ve prestijli versiyonu olan Laurin & Klement, Prestige donanımına ek olarak FULL LED Matrix ön far grubu, Head-up display, 14 hoparlörlü Canton ses sistemi, dinamik şasi kontrolü (DCC Pro) ve özel L&K tasarım detaylarını içeriyor.

e-Sportline: Plug-in hibrit motora özel bu donanım, sportifliğe odaklanıyor. L&K'deki bazı lüks donanımlara ek olarak 3 kollu spor direksiyon simidi, özel Sportline Suedia spor koltuklar, parlak siyah dış tasarım detayları ve sportif tamponlar gibi özelliklerle farklılaşıyor.

Skoda Superb sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Superb, sürücü ve yolcuları korumak için tasarlanmış kapsamlı güvenlik donanımları ve gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılmıştır. Araçta ön, yan, perde, diz ve orta hava yastıkları dahil olmak üzere toplam 8 adede kadar hava yastığı bulunuyor. Bu, olası bir çarpışma anında korumayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca sürüşü daha güvenli ve konforlu hâle getiren bir dizi akıllı asistan da mevcut.

Ön Bölge Frenleme Asistanı: Yaya ve bisikletlileri algılayarak olası çarpışmaları önlemek için otomatik fren yapar.

Yaya ve bisikletlileri algılayarak olası çarpışmaları önlemek için otomatik fren yapar. Adaptif Hız Sabitleyici: Öndeki araçla güvenli mesafeyi koruyarak hızı 210 km/s'ye kadar otomatik olarak ayarlar.

Öndeki araçla güvenli mesafeyi koruyarak hızı 210 km/s'ye kadar otomatik olarak ayarlar. Şerit Takip Asistanı Plus: Aracı şeridin ortasında tutar ve yol çalışmaları gibi durumlarda kontrolü üstlenebilir.

Aracı şeridin ortasında tutar ve yol çalışmaları gibi durumlarda kontrolü üstlenebilir. Akıllı Park Asistanı: Uygun park yerini bulur ve direksiyon ya da pedallara müdahale gerektirmeden kendi kendine park eder.

Uygun park yerini bulur ve direksiyon ya da pedallara müdahale gerektirmeden kendi kendine park eder. 360 derece Çevre Görüş Kamerası: Park ve manevra sırasında aracın çevresini kuş bakışı göstererek dar alanlarda kolaylık sağlar.

Park ve manevra sırasında aracın çevresini kuş bakışı göstererek dar alanlarda kolaylık sağlar. Acil Durum Asistanı: Sürücünün bilinç kaybı gibi bir durum yaşamasını algıladığında aracı güvenli bir şekilde durdurur.

Skoda Superb performansı:

Skoda Superb, verimlilik ve performansı bir arada sunan modern motor seçenekleriyle geliyor. Bu bağlamda; tercih edebileceğiniz ilk seçenek 1.5 TSI mHEV (Mild Hybrid) motor. Bu ünite, 48V'luk bir elektrik motoruyla desteklenen 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motora sahip. 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilerek hem akıcı bir sürüş hem de düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Ayrıca 1.5 TSI PHEV (Plug-in Hybrid) seçeneği de mevcut. Bu versiyon, 1.5 TSI benzinli motoru bir elektrik motoruyla birleştirerek toplamda 204 PS sistem gücü ve 350 Nm tork üretiyor. 25.7 kWh kapasiteli bataryası sayesinde WLTP normlarına göre 151 km'ye kadar tamamen elektrikli menzil sunabilen bu model, ortalama 0.4 lt/100 km gibi oldukça düşük bir yakıt tüketim değerine sahip. Ayrıca 40 kW DC hızlı şarj desteği ile bataryasını %10'dan %80'e sadece 26 dakikada doldurabiliyor.

Skoda Superb'nin motor seçenekleri bunlardan ibaret değil. Dileyen tüketiciler, 2.0 litrelik dizel motor veya 265 PS gücündeki 2.0 litrelik TSI benzinli motoru tercih edebiliyorlar. Skoda Superb, ülkemizde satılan D segment otomobiller arasında en çok motor seçeneği sunan otomobillerin başında geliyor.

Skoda Superb fiyatları (Eylül 2025):

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 3.527.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.602.200 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit L&K Crystal, Otomatik 4.254.100 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 L&K Crystal, Otomatik 6.273.500 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 L&K Crystal, Otomatik 6.378.300 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Prestige, Otomatik 3.706.300 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi L&K Crystal, Otomatik 4.366.600 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 6.389.900 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 6.494.800 TL Yeni Skoda Superb PHEV, Fişli Hibrit e-Sportline, Otomatik 3.922.400 TL

Skoda Superb opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.833 TL Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal Exclusive Renk 27.778 TL Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal

Skoda Superb avantajları:

Geniş İç Hacim ve Bagaj: Sedan'da 645 litre, Combi'de 690 litre olan bagaj hacmiyle sınıfının lideri konumunda. Bu, onu hem aileler hem de uzun yolculuklar için son derece pratik kılıyor.

Sedan'da 645 litre, Combi'de 690 litre olan bagaj hacmiyle sınıfının lideri konumunda. Bu, onu hem aileler hem de uzun yolculuklar için son derece pratik kılıyor. Yüksek Konfor Seviyesi: Isıtma, soğutma ve 8 farklı masaj modu sunan Ergo koltuklar, 3 bölgeli klima ve gelişmiş yalıtım sayesinde premium bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Isıtma, soğutma ve 8 farklı masaj modu sunan Ergo koltuklar, 3 bölgeli klima ve gelişmiş yalıtım sayesinde premium bir yolculuk deneyimi sunuyor. Modern Teknoloji: 13 inçlik büyük dokunmatik ekran, Head-Up Display ve sezgisel Smart Dials kontrol ünitesi gibi donanımlar, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

13 inçlik büyük dokunmatik ekran, Head-Up Display ve sezgisel Smart Dials kontrol ünitesi gibi donanımlar, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Verimli Motor Seçenekleri: Özellikle 151 km'ye varan elektrikli menziliyle Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu, düşük işletme maliyetleri ve çevreci bir sürüş vadediyor.

Özellikle 151 km'ye varan elektrikli menziliyle Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu, düşük işletme maliyetleri ve çevreci bir sürüş vadediyor. "Simply Clever" Çözümleri: Kapı içindeki şemsiye, yakıt kapağındaki buz kazıyıcı gibi Skoda'ya özgü akılcı detaylar, günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

Skoda Superb dezavantajları:

Yüksek Donanımlara Yönlendirme: Head-Up Display, Canton ses sistemi, Dinamik Şasi Kontrolü ve FULL LED Matrix farlar gibi en çekici özelliklerin birçoğu sadece en üst donanım seviyeleri olan L&K ve Sportline'da sunuluyor.

Head-Up Display, Canton ses sistemi, Dinamik Şasi Kontrolü ve FULL LED Matrix farlar gibi en çekici özelliklerin birçoğu sadece en üst donanım seviyeleri olan L&K ve Sportline'da sunuluyor. Yüksek Fiyat: Skoda Superb, etkileyici bir otomobil olsa da oldukça yüksek fiyatlı.

Skoda Superb, etkileyici bir otomobil olsa da oldukça yüksek fiyatlı. Tasarım Radikal Değil: Otomobilin tasarımı oldukça şık ve modern olsa da önceki neslin temel hatlarını koruyan evrimsel bir yaklaşım sergiliyor. Radikal bir değişiklik arayanlar için bu durum bir dezavantaj olabilir.

Skoda Superb alınır mı?

Skoda Superb, D segmentinde konfor, teknoloji ve pratikliği bir arada arayanlar için kesinlikle güçlü bir aday. Özellikle masaj fonksiyonlu koltukları, devasa bagaj hacmi ve yenilikçi Smart Dials gibi özellikleriyle rakiplerinden ayrışmayı başarıyor. Geniş aileler, sık sık uzun yola çıkanlar veya makam aracı olarak konforlu bir seçenek arayan yöneticiler için biçilmiş kaftan.

Plug-in Hybrid versiyonu ise günlük kullanımını büyük oranda elektrikli olarak gerçekleştirip yakıt maliyetini neredeyse sıfırlamak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Ancak en dolu ve teknolojik versiyonun getireceği yüksek maliyet, karar verirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör. Fiyat/performans dengesi sizin için öncelikliyse ve en üst düzey donanımlar olmazsa olmazınız değilse yeni Superb segmentinin en mantıklı tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Peki siz Skoda Superb satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…