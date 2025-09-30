Skoda Kamiq Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Skoda'nın şehirli SUV segmentindeki iddialı oyuncusu Kamiq, verimli TSI motorları, zengin güvenlik donanımları ve modern teknolojileriyle dikkat çekiyor. Full LED Matrix farlar, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve sportif Monte Carlo versiyonuyla öne çıkan model, konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Peki Skoda Kamiq alınır mı?

Skoda’nın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Kamiq, yenilenen yüzüyle macera ve şehir hayatını bir araya getirmeyi hedefliyor. Geniş iç hacmi, artırılmış yerden yüksekliği ve dinamik tasarım çizgileriyle hem aileler hem de keyfine düşkün sürücüler için çekici bir alternatif oluşturuyor. Model, markanın modern tasarım dilini teknolojik donanımlarla birleştiriyor.

Yenilenen Kamiq, özellikle standart olarak sunduğu zengin güvenlik donanımları ve verimli motor seçenekleriyle segmentinde fark yaratma iddiasında. Sportif Monte Carlo paketiyle tasarımda da öne çıkan araç, şehirli kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi amaçlıyor. Peki Skoda Kamiq alınır mı? İşte Skoda Kamiq hakkında bilmeniz gereken her şey.

Skoda Kamiq dış tasarımı:

Yeni Skoda Kamiq, güçlü ve cesur bir SUV kimliği sergiliyor. Geniş ve dik tasarlanan ön ızgara araca kendinden emin bir duruş katarken, keskin hatlara sahip Full LED Matrix ön farlar dinamik bir görünüm sunuyor. Ön farlardan başlayıp arkaya uzanan kalın omuz çizgisi ve tavan rayları, Kamiq’in güçlü SUV karakterini pekiştiriyor.

Aracın arka kısmında ise markanın kristal işçiliğinden ilham alan TOP LED aydınlatma grubu ve dinamik sinyal lambaları dikkat çekiyor. Tamponla bütünleşik difüzör, aracın maceracı ruhunu vurgularken , Monte Carlo donanımında sunulan parlak siyah detaylar, 18 inçlik özel jantlar ve aerodinamik tamponlar sportifliği en üst seviyeye taşıyor. Panoramik cam tavan ise iç mekâna ferahlık katıyor.

Skoda Kamiq iç tasarımı:

Skoda Kamiq’in iç mekânı, sürücü ve yolculara modern ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Standart olarak gelen 8.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Üst donanımda sunulan 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ise sürüşle ilgili tüm verileri net bir şekilde sürücünün gözü önüne seriyor.

İç mekânda konfor ve teknoloji ön planda tutulmuş. Aircare özellikli çift bölgeli tam otomatik klima, kabin havasını sürekli taze tutarken , kablosuz şarj ünitesi ve hem önde hem arkada bulunan USB-C girişleri teknolojik cihazların şarj sorununu ortadan kaldırıyor. 400 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.395 litreye kadar genişleyerek pratik bir kullanım sunuyor.

Skoda Kamiq donanım seçenekleri:

Skoda Kamiq, Türkiye'de Elite, Premium ve Monte Carlo olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Giriş seviyesi olan Elite paketinde dahi Şerit Takip Sistemi, Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı, Bi-LED ön farlar, 8 inç dijital gösterge paneli ve 8.25 inç multimedya ekranı gibi zengin donanımlar standart olarak geliyor.

Premium: Bu donanım seviyesi, Elite paketine ek olarak Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma (KESSY FULL), geri görüş kamerası, ön park sensörleri, Aircare özellikli çift bölgeli tam otomatik klima, 17 inç alüminyum alaşım jantlar ve gümüş tavan rayları gibi konfor ve tasarım odaklı özellikler sunuyor.

Monte Carlo: Serinin en sportif ve en donanımlı paketi olan Monte Carlo, Premium'a ek olarak Full LED Matrix ön far grubu, 10.25 inç dijital gösterge paneli, Panoramik Cam Tavan, Otomatik Park Pilotu ve Sürüş Modu Yönetimi gibi üst düzey teknolojilerle geliyor. Ayrıca karbon detaylı spor koltuklar, 3 kollu spor direksiyon, siyah tavan döşemesi ve 18 inç özel tasarım jantlar gibi detaylarla hem içte hem de dışta sportif bir atmosfer yaratıyor.

Skoda Kamiq sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Yeni Kamiq, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunduğu gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Frenleme Asistanı, olası bir çarpışma riski algıladığında sürücüyü uyarır ve gerekirse otomatik olarak fren yapar. Şerit Takip Sistemi ise özellikle yorgunluğa bağlı şeritten çıkmaları engelleyerek güvenliği artırır.

Bu standart donanımlara ek olarak Kamiq, sürüşü daha konforlu ve güvenli hale getiren birçok asistan sisteme de sahip.

Full LED Matrix farlar , karşıdan gelen sürücünün gözünü kamaştırmamak için ışık hüzmesini anlık olarak ayarlayarak sürekli uzun farlarla seyahat etme imkanı tanır.

Otomatik Park Pilotu , uygun park yerini bularak direksiyonu kendi yönlendirir ve park manevralarını kolaylaştırır.

Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit Değiştirme Asistanı gibi opsiyonel olarak sunulan teknolojiler ise aracın önündeki araçla mesafeyi korumasını ve kör noktadaki araçlara karşı sürücüyü uyarmasını sağlar.

Skoda Kamiq performansı:

Skoda Kamiq, verimlilik ve performansı bir arada sunan iki farklı TSI benzinli motor seçeneğiyle geliyor. Her iki motor da gücünü 7 ileri DSG otomatik şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere iletiyor. Giriş seviyesinde yer alan 1.0 TSI motor, 115 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor. Bu motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 10.2 saniyede ulaştırırken, ortalama 5.6 lt/100 km'lik birleşik yakıt tüketimi sunuyor.

Daha fazla performans isteyenler için sunulan 1.5 TSI motor ise 150 PS güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip. Bu ünite, Kamiq'i 0'dan 100 km/s hıza sadece 8.3 saniyede taşıyarak dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor. Performans artışına rağmen bu motorun birleşik yakıt tüketimi ise 5.6-5.8 lt/100 km aralığında kalarak verimlilikten ödün vermiyor.

Skoda Kamiq fiyatları (Eylül 2025):

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.699.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.863.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.021.300 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.313.000 TL

Skoda Kamiq opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL Elite, Premium Exclusive Renk 23.148 TL Elite, Premium Panoramik Cam Tavan 38.889 TL Elite, Premium

Skoda Kamiq avantajları:

Zengin Standart Güvenlik Donanımı: Tüm versiyonlarda Şerit Takip Sistemi ve Ön Bölge Frenleme Asistanı gibi önemli güvenlik donanımlarının standart olarak sunulması büyük bir avantaj.

Modern Teknoloji ve Bağlantı Özellikleri: Kablosuz SmartLink, dijital gösterge paneli seçenekleri ve bolca USB-C portu gibi özellikler, teknoloji odaklı kullanıcıları memnun edecektir.

Verimli Motor Seçenekleri: Hem 1.0 TSI hem de 1.5 TSI motorlar, performans ve yakıt ekonomisi arasında başarılı bir denge kuruyor.

Sportif Monte Carlo Versiyonu: Monte Carlo paketi; Full LED Matrix farlar, panoramik tavan, özel tasarım detayları ve zengin donanımıyla segmentinde fark yaratan, oldukça çekici bir seçenek sunuyor.

Pratiklik ve İç Hacim: 400 litrelik bagaj hacmi, geniş iç mekânı ve şemsiye, buz kazıyıcı gibi "Simply Clever" çözümleriyle günlük kullanıma oldukça uygun bir model.

Skoda Kamiq dezavantajları:

Dört Çeker Seçeneğinin Olmaması: Bir SUV olmasına rağmen Kamiq, tüm motor seçeneklerinde sadece önden çekişli olarak sunuluyor. Bu durum, hafif arazi koşullarında kullanım veya zorlu kış şartları için dört çeker isteyen kullanıcılar için bir eksi olabilir.

Gelişmiş Sürüş Asistanlarının Opsiyonel Olması: Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit Değiştirme Asistanı gibi önemli sürüş destek sistemleri standart donanımda yer almıyor, opsiyonel olarak sunuluyor.

Hibrit veya Dizel Motor Eksikliği: Sunulan benzinli motorlar verimli olsa da, pazardaki hibrit veya dizel motorlu rakiplerine karşı alternatif sunamıyor.

Giriş Seviyesinde Eksik Konfor Donanımları: Anahtarsız giriş, geri görüş kamerası ve tam otomatik klima gibi bazı konfor özellikleri için Premium donanım seviyesine geçmek gerekiyor.

Skoda Kamiq alınır mı?

Yeni Skoda Kamiq, özellikle şehirde yaşayan ve teknolojiyi seven kullanıcılar için oldukça mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Giriş paketinden itibaren sunduğu zengin güvenlik donanımları, sınıf standartlarını karşılayan iç hacmi ve pratik kullanım özellikleriyle ailelerin de ihtiyaçlarına cevap veriyor. Verimli TSI motorları ve akıcı DSG şanzımanıyla konforlu bir sürüş sunuyor.

Eğer arayışınız dört tekerlekten çekiş sistemine sahip bir SUV değilse ve önceliğiniz güvenlik, teknoloji ve verimlilik ise Kamiq, kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir model. Özellikle en üst donanım seviyesi olan Monte Carlo, sunduğu sportif tasarım ve dolu donanım listesiyle segmentinde fark yaratarak “alınır” dedirtmeyi başarıyor.

Peki sizin Skoda Kamiq ile ilgili yorumunuz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…