Togg'dan Herkese Zorla Araba Aldıracak Kampanya: Faizsiz 1 Milyon TL Kredi!

Togg, aralık ayına özel finansman desteğini açıkladı. T10F almak isteyen kullanıcılar için çıkarılan bu kampanyalarda faizsiz 1 milyon TL kredi imkânı sunuluyor.

T10F isimli yeni fastback modeliyle birlikte sattığı model sayısını 2’ye yükselten yerli otomobil şirketi Togg, düzenli olarak her ya farklı farklı finansman kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise aralık ayına özel finansman desteği açıklandı. Bu desteğin, kullanıcıların T10F’e daha kolay ulaşmasını sağlayacağı belirtildi.

Togg’un resmî X hesabı üzerinden ve internet sitesi üzerinden paylaşılan yeni finansman desteği şirket tarafından “yılın son ve yüksek kredi desteği” olarak nitelendiriliyor. Bu kampanya kapsamında 1 milyon TL krediye faizsiz ulaşılabilecek.

Togg'un aralık ayında sunacağı kredi imkânları

1 milyon TL - %0 faiz, 12 ay vade, aylık 83 bin 334 TL ödeme

1,7 milyon TL - %2,39 faiz, 48 ay vade, aylık 68.617 TL ödeme

Açıklamalara baktığımızda aralık ayında yeni Togg modelinin sahibi olmak isteyen kullanıcılara özel olarak bireyselde 2, kurumsalda da 2 farklı finansman desteği sunulacağını görüyoruz. Bireyselde ilki** %0 faize sahip, 12 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi**. Bu kredide aylık ödeme 83 bin 334 TL olacak. İkincisi ise 1,7 milyon TL değerinde 48 ay vadeli bir kredi. Bu kredide %2,39 oranında faiz bulunuyor ve aylık 68.617 TL ödeniyor.

Öte yandan kurumsal kredilere baktığımızda %0 faizli, 12 ay vadeli ve 83 bin TL ödemeli 1 milyon TL’lik kredinin burada da yer aldığını görüyoruz. İkincisi ise** 1,9 milyon TL değerinde 48 ay vadeli, %2,63 oranında** faizli bir kredi. Bu kredide aylık 71 bin 923 TL ödeniyor.

Togg’un aktardığına göre bu kredi kampanyaları sınırlı sayıda olacak ve T10F modelinin V1, V2 versiyonlarında kullanılabilecek. Togg T10F’in fiyatlarının 1 milyon 878 bin TL’den başlayıp 3 milyon 133 bin TL’ye kadar çıktığını belirtelim.