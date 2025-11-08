Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu. Kasım ayı fiyatlarına baktığımızda benzinli otomobillerden çok daha uygun fiyatlı modeller olduğunu gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte en ucuz elektriklilere yakından bakalı.

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor ve vatandaşlar da elektrikli otomobillere büyük ilgi gösteriyorlar. Hâl böyle olunca pek çok kişi, Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatlarını merak ediyor.

Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Kasım 2025 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Citroen e-C3 1.375.000 TL
Fiat Grande Panda 1.399.900 TL
Opel Frontera 1.580.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 1.604.000 TL
BYD DOLPHIN 1.610.000 TL
Hyundai INSTER 1.620.000 TL
Opel Corsa-e 1.849.000 TL
Renault R5 E-Tech 1.858.000 TL
Togg T10X 1.862.000 TL
Togg T10F 1.878.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Kasım 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Fiat Grande Panda fiyatları - Kasım 2025

Başlıksız-1

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat | | 44 kWh, Elektrikli | La Prima, Otomatik | 1.399.900 TL |

Opel Frontera fiyatları - Kasım 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.580.000 TL

Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Kasım 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.604.000 TL

BYD DOLPHIN fiyatları - Kasım 2025

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.610.000 TL
150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.740.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Kasım 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.620.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.670.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Kasım 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Renault R-5 E-Tech fiyatları - Kasım 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
EV40 120 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.858.000 TL
EV52 150 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.910.000 TL

Togg T10X fiyatları - Kasım 2025

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.862.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.172.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.363.000 TL
V2 4More 468 km 3.133.641 TL

Togg T10F fiyatları - Kasım 2025

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.878.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.188.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.363.000 TL
V2 4More 523 km 3.133.641 TL
Togg Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Yılın Oyunu Adaylarından Kingdom Come: Deliverance 2 Ücretsiz Oldu (Fırsatı Kaçırmayın)

Yılın Oyunu Adaylarından Kingdom Come: Deliverance 2 Ücretsiz Oldu (Fırsatı Kaçırmayın)

Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı

Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı

HyperOS 3.1 Güncellemesini Almayacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

HyperOS 3.1 Güncellemesini Almayacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

[6-13 Kasım]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı

[6-13 Kasım]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim