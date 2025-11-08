Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu. Kasım ayı fiyatlarına baktığımızda benzinli otomobillerden çok daha uygun fiyatlı modeller olduğunu gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte en ucuz elektriklilere yakından bakalı.

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor ve vatandaşlar da elektrikli otomobillere büyük ilgi gösteriyorlar. Hâl böyle olunca pek çok kişi, Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatlarını merak ediyor.

Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Kasım 2025 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Marka-Model Başlangıç Fiyatı Citroen e-C3 1.375.000 TL Fiat Grande Panda 1.399.900 TL Opel Frontera 1.580.000 TL Citroen e-C3 Aircross 1.604.000 TL BYD DOLPHIN 1.610.000 TL Hyundai INSTER 1.620.000 TL Opel Corsa-e 1.849.000 TL Renault R5 E-Tech 1.858.000 TL Togg T10X 1.862.000 TL Togg T10F 1.878.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Fiat Grande Panda fiyatları - Kasım 2025

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat | | 44 kWh, Elektrikli | La Prima, Otomatik | 1.399.900 TL |

Opel Frontera fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.580.000 TL

Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.604.000 TL

BYD DOLPHIN fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.610.000 TL 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.740.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.620.000 TL 84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.670.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Renault R-5 E-Tech fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat EV40 120 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.858.000 TL EV52 150 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.910.000 TL

Togg T10X fiyatları - Kasım 2025

Versiyon Menzil Fiyatı V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.862.000 TL V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.172.000 TL V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.363.000 TL V2 4More 468 km 3.133.641 TL

Togg T10F fiyatları - Kasım 2025