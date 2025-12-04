Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobiller!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçtiğimiz günlerde Kasım 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Paylaşılan veriler, Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillerin hangileri olduğunu da gözler önüne serdi.
Peki Türkiye'de en çok satan diğer elektrikli otomobiller hangileri? Gelin tüketicilerin en çok tercih ettikleri elektrikli otomobillere ve markalara yakından bakalım.
Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller:
|Marka-Model
|Kasım 2025
|Tesla Model Y
|2.535
|Togg T10F
|2.366
|Togg T10X
|1.869
|KG Mobility Torres EVX
|1.209
|Opel Frontera
|771
|Volvo EX30
|738
|MINI Countryman
|681
|BYD SEALION 7
|620
|BYD DOLPHIN
|543
|Citroen e-C3 Aircross
|571
Yukarıdaki tablo, bir önceki ay sıfır çeken Tesla Model Y'nin yeniden zirveye oturduğunu gözler önüne seriyor. Öte yandan; Togg T10F ile Togg T10X, Tesla'nın hemen ensesinde yer alıyor. Oldukça uygun fiyata satılan Opel Frontera da tüketicilerin ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Ayrıca yine rakiplerine göre uygun fiyatla Türkiye'ye getirilen BYD SEALION 7 de daha ilk ayında dikkat çekici bir satış rakamı yakalamış diyebiliriz.
Biraz da rakamlardan bahsedelim. ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısı 166.665 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toplam pazarın yüzde 17,8'ine denk geliyor.
Yılın tamamında en çok satan elektrikli otomobiller şöyle:
- Tesla Model Y: 29.955
- Togg T10X: 25.623
- MINI Countryman: 8.311
- Kia EV3: 7.116
- KG Mobility Torres EVX: 6.643
Türkiye'de en çok satan otomobiller için: