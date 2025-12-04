Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobiller!

ODMD'nin yayımladığı son rapor, Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobilleri gün yüzüne çıkardı. Elektrikli otomobil pazarı, Tesla ile Togg arasında sıkı bir rekabete ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. İşte detaylar...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçtiğimiz günlerde Kasım 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Paylaşılan veriler, Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillerin hangileri olduğunu da gözler önüne serdi.

Peki Türkiye'de en çok satan diğer elektrikli otomobiller hangileri? Gelin tüketicilerin en çok tercih ettikleri elektrikli otomobillere ve markalara yakından bakalım.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller:

Marka-Model Kasım 2025 Tesla Model Y 2.535 Togg T10F 2.366 Togg T10X 1.869 KG Mobility Torres EVX 1.209 Opel Frontera 771 Volvo EX30 738 MINI Countryman 681 BYD SEALION 7 620 BYD DOLPHIN 543 Citroen e-C3 Aircross 571

Yukarıdaki tablo, bir önceki ay sıfır çeken Tesla Model Y'nin yeniden zirveye oturduğunu gözler önüne seriyor. Öte yandan; Togg T10F ile Togg T10X, Tesla'nın hemen ensesinde yer alıyor. Oldukça uygun fiyata satılan Opel Frontera da tüketicilerin ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Ayrıca yine rakiplerine göre uygun fiyatla Türkiye'ye getirilen BYD SEALION 7 de daha ilk ayında dikkat çekici bir satış rakamı yakalamış diyebiliriz.

Biraz da rakamlardan bahsedelim. ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısı 166.665 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toplam pazarın yüzde 17,8'ine denk geliyor.

Yılın tamamında en çok satan elektrikli otomobiller şöyle:

Tesla Model Y: 29.955

Togg T10X: 25.623

MINI Countryman: 8.311

Kia EV3: 7.116

KG Mobility Torres EVX: 6.643

