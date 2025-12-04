Tümü Webekno
Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobiller!

ODMD'nin yayımladığı son rapor, Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobilleri gün yüzüne çıkardı. Elektrikli otomobil pazarı, Tesla ile Togg arasında sıkı bir rekabete ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçtiğimiz günlerde Kasım 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Paylaşılan veriler, Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillerin hangileri olduğunu da gözler önüne serdi.

Peki Türkiye'de en çok satan diğer elektrikli otomobiller hangileri? Gelin tüketicilerin en çok tercih ettikleri elektrikli otomobillere ve markalara yakından bakalım.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller:

Türkiye’de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu: Tesla-Togg Rekabetinde Zirvenin Sahibi Değişti!

Marka-Model Kasım 2025
Tesla Model Y 2.535
Togg T10F 2.366
Togg T10X 1.869
KG Mobility Torres EVX 1.209
Opel Frontera 771
Volvo EX30 738
MINI Countryman 681
BYD SEALION 7 620
BYD DOLPHIN 543
Citroen e-C3 Aircross 571

Yukarıdaki tablo, bir önceki ay sıfır çeken Tesla Model Y'nin yeniden zirveye oturduğunu gözler önüne seriyor. Öte yandan; Togg T10F ile Togg T10X, Tesla'nın hemen ensesinde yer alıyor. Oldukça uygun fiyata satılan Opel Frontera da tüketicilerin ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Ayrıca yine rakiplerine göre uygun fiyatla Türkiye'ye getirilen BYD SEALION 7 de daha ilk ayında dikkat çekici bir satış rakamı yakalamış diyebiliriz.

Biraz da rakamlardan bahsedelim. ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısı 166.665 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toplam pazarın yüzde 17,8'ine denk geliyor.

Yılın tamamında en çok satan elektrikli otomobiller şöyle:

  • Tesla Model Y: 29.955
  • Togg T10X: 25.623
  • MINI Countryman: 8.311
  • Kia EV3: 7.116
  • KG Mobility Torres EVX: 6.643

Türkiye'de en çok satan otomobiller için:

Togg Tesla Elektrikli Araba

