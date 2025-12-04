Aralık 2025 Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: Araba Almak İsteyen Buraya!

Aralık ayının gelmesiyle otomobil firmaları, fiyat listelerini güncellediler. Hâl böyle olunca Türkiye'deki en ucuz otomobil modelleri listesi de güncellendi. Peki ülkemizdeki en bütçe dostu otomobiller hangileri?

Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında daralma yaşanmaya başladı. Son birkaç yıldır yatırım aracı olarak görülen sıfır otomobiller, artık eskisi kadar cazip değiller. Zaten krediye ulaşmada yaşanan zorluklar da sıradan vatandaşı sıfır arabadan uzaklaştırdı. Ancak hâlâ piyasa koşullarına göre ucuz arabalar bulunabiliyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, aralık ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Marka-Model Başlangıç Fiyatı Fiat Egea Sedan 1.099.900 TL Fiat Egea Cross 1.149.900 TL Hyundai i10 1.165.000 TL Kia Picanto 1.260.000 TL Hyundai i20 1.292.000 TL Citroen e-C3 1.375.000 TL Opel Corsa 1.390.000 TL Hyundai INSTER 1.416.000 TL Dacia Sandero Stepway 1.420.000 TL Hyundai Bayon 1.422.000 TL

Fiat Egea Sedan fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 1.099.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.299.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.629.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.219.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.359.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.679.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.279.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.419.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.709.900 TL

Fiat Egea Cross fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.149.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.549.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.227.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.599.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.287.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.669.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.334.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.769.900 TL

Hyundai i10 fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.165.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.215.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.267.500 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.327.000 TL

Kia Picanto fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.260.000 TL 1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.330.000 TL 1.0L 67 PS, Benzinli Cool, AMT 1.305.000 TL

Hyundai i20 fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.292.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.478.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.569.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.672.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.390.000 TL 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.648.000 TL 1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.752.000 TL 1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 1.744.000 TL 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 71.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.416.000 TL 84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.639.000 TL 84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.689.000 TL

Dacia Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Hyundai Bayon fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.422.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.599.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.645.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.757.000 TL

Türkiye'de en çok satan otomobiller için: