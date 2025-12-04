Tümü Webekno
Aralık 2025 Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: Araba Almak İsteyen Buraya!

Aralık ayının gelmesiyle otomobil firmaları, fiyat listelerini güncellediler. Hâl böyle olunca Türkiye'deki en ucuz otomobil modelleri listesi de güncellendi. Peki ülkemizdeki en bütçe dostu otomobiller hangileri?

Aralık 2025 Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: Araba Almak İsteyen Buraya!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında daralma yaşanmaya başladı. Son birkaç yıldır yatırım aracı olarak görülen sıfır otomobiller, artık eskisi kadar cazip değiller. Zaten krediye ulaşmada yaşanan zorluklar da sıradan vatandaşı sıfır arabadan uzaklaştırdı. Ancak hâlâ piyasa koşullarına göre ucuz arabalar bulunabiliyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, aralık ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Fiat Egea Sedan 1.099.900 TL
Fiat Egea Cross 1.149.900 TL
Hyundai i10 1.165.000 TL
Kia Picanto 1.260.000 TL
Hyundai i20 1.292.000 TL
Citroen e-C3 1.375.000 TL
Opel Corsa 1.390.000 TL
Hyundai INSTER 1.416.000 TL
Dacia Sandero Stepway 1.420.000 TL
Hyundai Bayon 1.422.000 TL

Fiat Egea Sedan fiyatları - Aralık 2025:

Fiat’ın Eylül 2025 Güncel Fiyatları Açıklandı: Zam Gelen Egea, Hâlâ 1 Milyondan Ucuz!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 1.099.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.299.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.629.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.219.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.359.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.679.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.279.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.419.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.709.900 TL

Fiat Egea Cross fiyatları - Aralık 2025:

Fiat’ın Eylül 2025 Güncel Fiyatları Açıklandı: Zam Gelen Egea, Hâlâ 1 Milyondan Ucuz!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.149.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.549.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.227.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.599.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.287.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.669.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.334.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.769.900 TL

Hyundai i10 fiyatları - Aralık 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.165.000 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.215.000 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.267.500 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.327.000 TL

Kia Picanto fiyatları - Aralık 2025:

Eylül 2025 Kia Fiyat Listesi: EV3’e İndirim, Bazı Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.260.000 TL
1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.330.000 TL
1.0L 67 PS, Benzinli Cool, AMT 1.305.000 TL

Hyundai i20 fiyatları - Aralık 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.292.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.478.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.569.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.672.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Aralık 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Aralık 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.390.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.648.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.752.000 TL
1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 1.744.000 TL
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Aralık 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
71.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.416.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.639.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.689.000 TL

Dacia Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2025

Dacia’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: 2 Modele de Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Hyundai Bayon fiyatları - Aralık 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.422.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.599.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.645.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.757.000 TL

Türkiye'de en çok satan otomobiller için:

Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı (Egea İlk 20'ye Bile Giremedi) Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı (Egea İlk 20'ye Bile Giremedi)
