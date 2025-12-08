Tümü Webekno
Aralık 2025 Volkswagen Kampanyaları: Bir Modelde Faizsiz 2 Milyon TL Kredi Var!

Volkswagen'in Aralık 2025 boyunca geçerli olacak kampanyaları açıklandı. Firma bu ay bazı modellere indirim yaparken ticari modellerde çok iyi kredi kampanyaları görüyoruz. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye macerası tam gaz devam ediyor. Şirket, hemen her ay uyguladığı satış kampanyaları ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Firmanın aylık kampanyaları, fiyatı düşen otomobilin en çok satan listesine girmesini sağlıyor.

Peki Volkswagen'in aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları neler? Hangi modellerde fiyat indirimi var? Volkswagen'in kredi kampanyaları ne durumda? Bu haberimizde Volkswagen'in güncel kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Volkswagen kampanyaları Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Volkswagen'in resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre marka bu ay Polo ile Golf'te "özel fırsat" kampanyası uyguluyor. Yani bu modellerde dişe dokunur indirimler mevcut. Ancak internet sitesinin aksine indirimlerin bu modellerden ibaret olmadığını da söyleyelim. T-Cross ve T-ROC gibi çok sevilen modellerde de bazı kampanyalar mevcut.

Volkswagen'in indirim uyguladığı modellerinin güncel liste fiyatları şu şekilde:

Model Liste Fiyatı
Polo 1.765.000 TL
Golf 2.022.000 TL

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Volkswagen, Türkiye'deki sıfır otomobil satışlarında Volkswagen Doğuş Finans (vdf) aracılığıyla "Klasik Kredi" kampanyası sunuyor. Bu kredi kampanyası kapsamında tüm otomobiller, BDDK kurallarına uygun olacak şekilde 36 aya kadar vade ile satın alınabiliyor. Bireysel vergi levhalı ve tüzel müşteriler ise 60 aya kadar vade ile kredi kullanabiliyorlar.

Volkswagen'in bireysel müşteriler için sunduğu vade ve faiz oranları şu şekilde:

Vade Faiz Oranı Sigorta
0-6 ay Yüzde 3,79 Var
7-12 ay Yüzde 3,69 Var
13-24 ay Yüzde 3,49 Var
25-36 ay Yüzde 3,29 Var
0-6 ay Yüzde 4,19 Yok
7-12 ay Yüzde 4,09 Yok
13-24 ay Yüzde 3,89 Yok
25-36 ay Yüzde 3,69 Yok

Volkswagen'in kredi kampanyaları binek otomobiller özelinde değil. Şirket, ticari araçlara özel kredi fırsatları da sunuyor. Dilerseniz bir de ticari araç tarafındaki kredi kampanyalarına bakalım.

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade sayısı ve faiz oranı
Amarok 2.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Amarok 1.200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Kombi 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Kombi 800.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,59 faiz
Yeni Caravelle 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Caravelle 800.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,59 faiz
Yeni Crafter Servis&Okul 1.200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Panel Van 1.000.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Crafter Panel Van 700.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Caddy 500.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Caddy 300.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Araba Volkswagen

