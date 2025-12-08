Aralık 2025 Volkswagen Kampanyaları: Bir Modelde Faizsiz 2 Milyon TL Kredi Var!

Volkswagen'in Aralık 2025 boyunca geçerli olacak kampanyaları açıklandı. Firma bu ay bazı modellere indirim yaparken ticari modellerde çok iyi kredi kampanyaları görüyoruz. İşte detaylar...

Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye macerası tam gaz devam ediyor. Şirket, hemen her ay uyguladığı satış kampanyaları ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Firmanın aylık kampanyaları, fiyatı düşen otomobilin en çok satan listesine girmesini sağlıyor.

Peki Volkswagen'in aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları neler? Hangi modellerde fiyat indirimi var? Volkswagen'in kredi kampanyaları ne durumda? Bu haberimizde Volkswagen'in güncel kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Volkswagen kampanyaları Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Volkswagen'in resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre marka bu ay Polo ile Golf'te "özel fırsat" kampanyası uyguluyor. Yani bu modellerde dişe dokunur indirimler mevcut. Ancak internet sitesinin aksine indirimlerin bu modellerden ibaret olmadığını da söyleyelim. T-Cross ve T-ROC gibi çok sevilen modellerde de bazı kampanyalar mevcut.

Volkswagen'in indirim uyguladığı modellerinin güncel liste fiyatları şu şekilde:

Model Liste Fiyatı Polo 1.765.000 TL Golf 2.022.000 TL

Kredi kampanyası olan modeller:

Volkswagen, Türkiye'deki sıfır otomobil satışlarında Volkswagen Doğuş Finans (vdf) aracılığıyla "Klasik Kredi" kampanyası sunuyor. Bu kredi kampanyası kapsamında tüm otomobiller, BDDK kurallarına uygun olacak şekilde 36 aya kadar vade ile satın alınabiliyor. Bireysel vergi levhalı ve tüzel müşteriler ise 60 aya kadar vade ile kredi kullanabiliyorlar.

Volkswagen'in bireysel müşteriler için sunduğu vade ve faiz oranları şu şekilde:

Vade Faiz Oranı Sigorta 0-6 ay Yüzde 3,79 Var 7-12 ay Yüzde 3,69 Var 13-24 ay Yüzde 3,49 Var 25-36 ay Yüzde 3,29 Var 0-6 ay Yüzde 4,19 Yok 7-12 ay Yüzde 4,09 Yok 13-24 ay Yüzde 3,89 Yok 25-36 ay Yüzde 3,69 Yok

Volkswagen'in kredi kampanyaları binek otomobiller özelinde değil. Şirket, ticari araçlara özel kredi fırsatları da sunuyor. Dilerseniz bir de ticari araç tarafındaki kredi kampanyalarına bakalım.