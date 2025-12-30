Aralık Ayı Amazon Alışverişimiz: Spigen Hızlı Şarj Aleti

Bu ay Amazon'dan satın aldığımız Spigen hızlı şarj aletinin detaylarına yakından bakalım.

Hayatın her alanından ürünlerin bulunduğu ve Türkiye’ye girişinden bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon Türkiye’den yeni ürünlerle karşınızdayız. Her ay Amazon'dan aldığımız ürünleri sizlerle paylaşıyoruz ve bu ay da listemizde ofiste hepimizin işini gören başarılı bir ürün var.

Gelin, Amazon’dan kolay bir şekilde satın alabileceğiniz ve 30 gün içinde fikrinizden vazgeçtiğinizde hiçbir koşul olmadan iade edebileceğiniz ürüne yakından bakalım.

Avantajlı fiyatlardan faydalanmak ve daha sonraki indirimlerden erken haberdar olmak için buradan Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Amazon Prime üyeliği içerisinde ayrıca hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming yanında geliyor :)

Bu ayın ürünü: Spigen 67W USB-C + USB-A 3 Port Hızlı Şarj Aleti

Pek çok cihazınız için kullanabileceğiniz çok girişli bir şarj aleti arayışındaysanız, Spigen'in bu modeline mutlaka göz atmalısınız.

USB-C Portu ile 67W hızlı şarj desteği, USB-A ile ise 22.5W şarj desteği sunan Spigen şarj aleti, Akıllı IC Çip Koruma teknolojisi ile şarj edilen cihazın özelliklerine göre, şarj gücünü optimize bir şekilde ayarlıyor. Böylece tüm cihazlarınızda güvenle kullanabiliyorsunuz.

2 adet USB-C ve 1 adet USB-A bağlantı noktası ile gelen şarj aleti, GaN Pro destekli akım korumaya da sahip.

Buraya tıklayıp ürünü inceleyebilirsiniz!