Bilim İnsanları: Kuş Popülasyonları Hızla Azalıyor

Yürütülen yeni bir araştırma, dünya çapındaki kuş türlerinin %48'lik kısmının son yıllarda ciddi bir azalma yaşadığını ortaya koydu. Uzmanlar, biyoçeşitliliğin korunması için derhal önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

İnsan aktiviteleri, hem gezegenin kendisine hem de içinde yaşayan canlılara hız kesmeden zarar vermeye devam ediyor. Bilim insanları, iklim değişiklikleri gibi Dünya’ya büyük ölçüde zarar veren etkenlerin önümüzdeki yıllarda canlı ekosistemlerinde yıkıcı sonuçlara yol açacağını ve birçok türün yok olmasına sebebiyet verebileceğini sürekli vurguluyor.

Geçtiğimiz aylarda deniz kaplumbağalarının ve fillerin insanlar sebebiyle doğada bulunan plastik atıkları tükettiğini; bu durumun da türlerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdiğini sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra biyoçeşitlilik için büyük önem arz eden kuş türlerinin ülkemizdeki sayısının da azaldığı belirtilmişti. Şimdi ise kuş türleri hakkında yürütülen bir araştırma, her gün karşılaştığımız bu canlıların korkutucu bir geleceğe sürüklendiğini ortaya koydu.

Kuş popülasyonları giderek azalıyor

Annual Review of Environment and Resources’ta yayımlanan yeni bir araştırma, dünya çapındaki kuş popülasyonlarının ciddi derecede azaldığını gösterdi. Uzmanlar, doğal yaşam alanlarının kaybedilmesinin ve bozulmasının, kuş türlerinin aşırı kullanımının biyoçeşitliliği ciddi bir şekilde tehdit ettiğini ifade etti. Bunun yanı sıra iklim değişikliklerinin de kuş sayısının azalmasında büyük bir etken olduğu aktarıldı.

Araştırmanın yazarlarından olan Alexander Lees de bu durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kıtasal olarak dağılmış kuş türlerinin yeni bir yok olma dalgasıyla karşılaştığının ilk belirtilerine tanık oluyoruz. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan türlerin de kuş çeşitliliğinin en çok bulunduğu tropik bölgeler de olduğunu görüyoruz.”

“Doğal yaşam alanlarının korunması şart”

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma birliğinden elde edilen verileri inceleyen çalışma, gezegendeki kuş türlerinin yaklaşık %48’inde azalma görüldüğünü gösterdi. Ayrıca yalnızca %6’lık bir kısımda artışın yaşandığı, %39’unun nüfusunun ise sabit olduğu aktarıldı. Uzmanlar yeni araştırmanın, 2019’da son 50 yılda ABD ve Kanada’da yaklaşık 3 milyar türün kaybolduğunu gösteren bir başka çalışmayı destekler nitelikte olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu korkutucu bulgulara rağmen bilim insanları hâlen canlı ekosistemlerini korumak için umudumuz olduğunu vurguluyor. Lees, kuş popülasyonlarının azalmasını engellemek için doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra insanların doğadaki ayak izinin azaltılması gerektiği, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konulardaki çabaların bir önce artırılması gerektiğinin de ısrarla altı çiziliyor.