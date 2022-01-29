Deniz Kaplumbağalarının Midesinden Plastik Çıkıyor

Hatay Samandağ'da binlerce deniz kaplumbağası plastikleri yem sanıp yiyerek yaşamını yitiriyor. Henüz yavru olanlarsa çöplere takılıp denize ulaşamadıkları için başka hayvanlara yem oluyor. Ölü bulunan 50 kaplumbağanın yarısının midesinde plastik bulunuyor.

Çevre kirliliği birçok yaşam alanı gibi denizleri ve okyanusları da fazlasıyla etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunundan dolayı birçok deniz canlısı zarar görmüştü. Bu kez de Akdeniz’deki atıkların deniz kaplumbağalarına zarar verdiği açıklandı.

Buzulların erimesiyle birlikte Akdeniz kumsallarında varlıklarını sürdürmeye devam ediyordu. Son 70 yılda ise; küresel iklim değişiklikleri, petrol sızıntıları, termik santrallerin yarattığı kirlilik ve plastik atıklar nedeniyle deniz kaplumbağalarının yaşamları tehlike altına girdi.

Denize atılan atıkların yüzde 95’i plastik maddelerden oluşuyor

Araştırmalar, Akdeniz’de bir kilometre içerisinde 5 milimetreden küçük 1,25 milyon plastik parça bulunduğunu gösteriyor. Bu da atılan atıkların yüzde 95’inin plastik madde olduğu anlamına geliyor. Her yıl binlerce deniz kaplumbağası yuvasına ev sahipliği yapan Hatay Samandağ’ı da artan plastik kirliliği ile mücadele etmeye devam ediyor. Malesef ki Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin atıkları da Asi Nehri üzerinden yine Akdeniz kıyılarına gelmeye devam ediyor.

Ölen deniz kaplumbağaların midelerinde plastik madde bulunuyor

Her yıl yüzlerce deniz kaplumbağası denizlerde yüzen atıkları yem sanıp yiyerek yaşamını yitiriyor. Yeşil Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi’nin Danışmanı Doç. Dr. Bektaş Sönmez yaptığı açıklamada 50 ölü kaplumbağanın 20-25’inin sindirim sisteminde plastik tespit ettiklerini açıkladı. Yuvalarından çıkan yavruların da bazılarının çöplere takılarak denize ulaşamadığını ve diğer hayvanlara yem olduğunu belirtti.

Deniz kaplumbağalarının ve diğer canlıların yaşamını tehlikeye atmamak adına çöplerimizi çöplere ve geri dönüşüm kutularına atalım. Ekolojik dengeyi koruyalım. Mümkün olduğunca tek kullanımlık plastik kullanmayalım.