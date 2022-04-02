İklim değişikliğinin Türkiye’deki canlı ekosistemleri üzerindeki korkutucu etkileri bir kez daha gözler önüne serildi. Ostim Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Kirizoğlu, iklim krizi sebebiyle kuş popülasyonlarının yarı yarıya azaldığını ifade etti.

Hepimizin bildiği gibi iklim değişikliği gün geçtikçe daha fazla kendini gösteriyor ve gezegenimizin korkunç bir geleceğe sürüklenmesine neden oluyor. Geçtiğimiz hafta da bu durumun buzullar üzerindeki korkutucu bir sonucunu sizlerle paylaşmıştık. Sıcaklık artışları sebebiyle Antarktika’da şehir büyüklüğünde dev bir buzul çökmüştü.

İklim krizi, buzullar dışında canlı ekosistemlerini de ciddi derecede etkiliyor. Birçok hayvan türü, habitatlarında yaşanan değişimler sebebiyle hayatlarını kaybediyor. Şimdi de bu durumun ülkemizdeki korkutucu etkilerinden biri daha gözler önüne serildi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin kuş popülasyonlarını düşürdüğünü ifade etti.

Kuş popülasyonlarında %50’lik azalma yaşandı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nda konuşan Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekolog Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu, tüm dünyada etkisini sürdüren iklim değişikliğinin ülkemizdeki canlıları da vurduğunu ifade etti. Kirizoğlu yaptığı açıklamalarda, kuraklığın kuş türlerine etkisine dikkat çekerek bu hayvanların popülasyonunda 1981 ila 2021 yılları arasında %50’lik bir azalma olduğunu aktardı.

Türkiye’de çok fazla kuş türü olduğunu söyleyen Kirizoğlu, bu türlerin yaşamlarını sürdürebilmesi için ormanlık ve sulak alanlar gibi ekosistemlerin korunmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti. Son yıllarda kuraklıkların arttığı, bu yüzden göçmen ve yerli kuş türlerinin beslenme imkanı bulamadığı da yapılan açıklamalarda yer aldı.

Ayrıca son yıllarda ciddi derecede artış gösteren orman yangınlarının da altı çizildi. Kirizoğlu, yangınlar sebeiyle göçmen kuşların başka bölgeleri tercih etmeye başladığını vurguladı ve 1981 ila 2021 yılları arasında kuş türlerinde yaşanan büyük azalmaya dikkat çekti.

Son olarak kuşların olmadığı bir dünyanın yaşanası bir dünya olmayacağını söyleyen profesör, plastik atıkların, ilaçlamaların, doğadaki tahribatın ve avcılık gibi insani faaliyetlerin çok yükseldiğini; bu sebeple de doğal alanların korunması, gençlere çevre bilincinin aşılanması gibi konulara önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.