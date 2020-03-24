BMI olarak bilinen beyin-makine arayüzü, beyin ile makineler arasında bir bağlantı kurarak kişinin nesneleri hareket ettirmesini sağlar. Bunun en büyük örneğini Stephan Hawking’de gördük. Hawking, BMI sayesinde düşünce gücüyle yazı yazabiliyordu. Şimdi ise araştırmacılar, yeni bir beyin-makine arayüzünün geliştirilmesi konusunda çalışmalara başladı.

Araştırmacılar bir süredir yeni bir beyin-makine arayüzünün geliştirilmesi için çalışıyorlardı. Yeni yapılacak olan BMI, daha fazla veri tasarrufu yapacak ve cihazın telleri bir saç teli kadar ince olacak. Stanford Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi olan Abdulmalik Obaid, “Kimse bu 2D silikon elektroniğini alıp daha önce beynin üç boyutlu mimarisine uyarlamamıştı, biz ilkiz” dedi.

Obaid “Geleneksel çip imalatı hakkında bilinen tüm bilgileri atmak ve silikon elektroniklerini üçüncü boyuta geçirmekte çok zorlandık. Bu yüzden de BMI için yeni yollar tasarlamak zorunda kaldık. Tüm bunların yanı sıra cihazın kolayca ölçeklenebilecek bir şekilde olması gerekiyordu” dedi.

Yeni beyin-makine arayüzü, hayvanlarda başarılı oldu

Araştırmacılar, tasarlanan beyin-makine arayüzünü sıçan ve farelerin beyinlerindeki retina hücreleri üzerinde test etti. Cihaz her iki hayvanın beyninde de kanal boyunca anlamlı sinyaller almayı başardı. Devam eden araştırmalar, cihazın beyinde ne kadar süre kalabileceğini ve bu sinyallerin neyi ortaya çıkarabileceğini belirleyecek. Ekip, özellikle sinyallerin öğrenme hakkında neler gibi başarılar getirebileceğiyle de ilgileniyor. Araştırmacılar ayrıca protez uygulamaları ve özellikle konuşma yardımı üzerinde çalışıyor.

Araştırmacılar, amaçlarına ulaşmak için cihazın sadece uzun ömürlü değil, aynı zamanda en az hasara neden olması için çalışıyorlar. Cihazın beyinle yakın bir bağlantı kurması gerektiği ve aynı zamanda beyin-makine iletişimini basit bir şekilde oluşturmak zorunda olduğu dile getirildi. Bu yüzden araştırmacılar, proje boyunca teknolojideki ilerlemelerden yararlanmak için silikon tabanlı cihazlara bağlanmaya karar verdiler.

Araştırmacıların ele aldığı ana zorluklardan birisi de dizinin nasıl yapılandıracağını bulmak oldu. Ana bileşenlerde yüzlerce küçük tel olduğu için bu tellerin güçlü ve dayanıklı olması gerekiyordu. Araştırmacılar çözüm olarak, her teli biyolojik olarak güvenli bir polimere sardı ve daha sonra metal bir yaka içinde bir araya getirdi. Bu, tellerin aralıklı ve düzgün bir şekilde yönlendirilmesini sağladı. Cihazın çalışmaları hala devam etmekte olup ne zaman piyasaya çıkacağı şu an için bilinmiyor.