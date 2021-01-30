Bir Hastada İki Farklı Koronavirüs Türü Tespit Edildi

Koronavirüsün en sert yaşandığı ülkelerden bir tanesi olan Brezilya'da iki farklı koronavirüs dizisinden eş zamanlı olarak enfekte olmuş hastalar keşfedildi. Bu da uzmanların, virüsün Brezilya'daki durumu konusunda endişelenmesine sebep oldu.

Dünya genelinde 2,2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını, hâlâ bastırılabilmiş değil. Üstelik Brezilya'daki araştırmacılar, iki koronavirüs türüyle eş zamanlı olarak enfekte olmuş hastalar keşfetmeye başladı. Bu da ülkedeki artan koronavirüs varyantları konusunda endişelerin artmasına sebep oldu.

Araştırmalarını medRxiv sitesinde yayınlayan araştırmacılar, ortak enfeksiyonlu iki koronavirüs türünün dünyada ilk kez onaylanmış olduğunu belirttiler. Ancak bu araştırma henüz bilimsel bir dergide yayınlanmadı ve bu alandaki diğer uzmanlar tarafından da incelenmedi.

İki koronavirüs varyantının eş zamanlı görüldüğü hastalar

Reuters'te yer alan habere göre 30'lu yaşlarında olan her iki hasta da koronavirüsün B.1.1.28 olarak bilinen P2 varyantıyla kasım ayında enfekte oldu. Aynı zamanda virüsün ikinci varyantı için yapılan testte pozitif çıktı. Belirtiler, hastalardan bir tanesinde kuru öksürük, diğerinde boğaz ve baş ağrısı olarak kendini gösterdi. Her iki hasta da hastaneye kaldırılmadı.

Yaşanan bu olaylar, Brezilya'da kaç varyantın olduğu endişesinin yükselmesine sebep olurken aynı bedende ortak şekilde var olan iki koronavirüs türünün yeni varyant mutasyonlarını hızlandırabileceği korkusuna da sebep oldu.

Virüs bilimci Fernando Spilki, bu ortak enfeksiyonların şu anda olandan daha hızlı bir şekilde yeni varyantlar ve kombinasyonlar oluşturabileceğini söyledi. Spilki, bunun virüs için yeni bir evrimsel yol olabileceğini de dile getirdi. Yeni varyantların, şu anda geliştirilmiş olan aşılara karşı dirençli olma gibi bir ihtimali de bulunuyor.

Brezilya'da bulunan mutasyon da tıpkı İngiltere'de bulunanda olduğu gibi virüsü daha da bulaştırıcı hale getiriyor. Spilki, ayrıca ortak enfeksiyonun yüksek niteliğe sahip farklı virüslerin aktarılmasıyla gerçekleştiğini de dile getirdi.