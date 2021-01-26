Dünya Genelinde Koronavirüs Vaka Sayısı 100 Milyonu Aştı

Koronavirüs pandemisinde önemli bir eşik daha geçildi. Tüm dünyada toplam COVID-19 vaka sayısı 100 milyonu aşmış durumda. Bu süreçte 2 milyon 144 bin 141 kişi ise hayatını kaybetti.

2020'nin bu kadar kötü anılmasının ardındaki en büyük sebep olan COVID-19 pandemisi, tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. İlk ortaya çıktığı günlerden beri sürekli daha fazla vakayla karşımıza çıkan koronavirüs pandemisi, Woldometers verilerine göre dünya genelinde 100 milyon vakayı aştı.

Dünya genelinde en fazla koronavirüs vakası 25 milyon 734 bin 127 ile ABD'de bulunurken, ikinci sırada 10 milyon 677 bin 710 vaka ile Hindistan yer alıyor. Bu iki ülkeyi 8 milyon 850 bin 135 ile Brezilya, 3 milyon 738 bin 690 ile Rusya ve 3 milyon 669 bin 658 ile İngiltere takip ediyor. En fazla COVID-19 vakası bulunan 9. ülke konumunda olan Türkiye'de ise 2 milyon 152 bin 2 kişide koronavirüse rastlandı.

2 milyondan fazla kişi yaşamını yitirdi

100 milyonu aşan vaka sayısıyla birlikte toplamda 2 milyon 144 bin 141 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İlk kez 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı" olarak ortaya çıkan COVID-19, ilk başta Çin ve çevresini etkileyen bir epidemi (yerel veya bölgesel salgın), sonrasında ise tüm dünyayı tehdit eden bir pandemi (küresel salgın) seviyesine ulaştı.

8 Ocak 2020, tepe noktası oldu

Koronavirüs pandemisi, son günlerde aşıların da çıkmasıyla birlikte yeniden düşüş eğilimine girdi. COVID-19'un en tepe noktası ise 8 Ocak 2020'de 842 bin 872 vakayla gerçekleşti. Son 7 günde ise ortalama 588 bin 481 vaka görüldü. Umarız, aşıların çıkması ve daha bilinçli insanlarla önümüzdeki günlerde bu pandeminin üstesinden gelebiliriz.