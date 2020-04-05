Araştırmacılar, Çiftleşen İki Sineğin Fosilini Buldu

Bilim insanlarının ve araştırmacıların tarih öncesi dönemlere ışık tutabilmesini sağlayan en net kaynaklar, çok fazla bozulmadan korunabilmiş fosiller oluyor. İşte bu fosil örneklerinden bir tanesi de çiftleştikleri esnada reçineye hapsolan sinekler oldu.

Bundan yaklaşık 40 milyon yıl önce Gondvana süperkıtasında çiftleşmeye çalışan iki böcek, pek de istemeyecekleri şekilde bir sürprize yakalandı. Bir çift uzun bacaklı sinek (Dolichopodidae), kaçamayacak şekilde bir ağacın özüne hapsoldu.

Ağaçtan dökülen bu reçine zaman içerisinde kehribara dönüştü. Yaşanan bu süreç sonrası iki sineğin çiftleşme anı da bir nevi sonsuzluğa ulaştı. Yıllar yıllar sonra, 2011’de bu kehribarı Güney Avustralya’daki Otway Havzası’nda çalışan paleontologlar keşfetti.

Yaklaşık 40 milyon önce kehribara sıkışan çiftleşme anı

Monash Üniversitesi’nde görev yapan ve araştırmanın yazarlarından Jeffrey Stilwell, gördükleri karşısında gözlerine inanamadığını söyledi. Stilwell, antik canlıların katılaşmış reçine içerisinde bulunmasının çok da alışılmadık bir şey olmadığını ancak bu tür örneklerin güney yarımkürede çok nadir olduğunu dile getirdi.

Araştırmada yer almayan bir paleontolog olan Victoria McCoy, The New York Times’a yaptığı açıklamada “Bir sineğin kehribara yakalanmış olması ve diğerinin de çiftleşmeye çalışmış olması oldukça muhtemel” ifadelerini kullandı.

Bu keşfi oldukça inanılmaz kılan şeylerden bir diğeri de kehribarların erken örneklerinin içerisinde beslenen parazitlerin ve canlıların olması. Çiftleşen bu iki sineğin bu kadar net bir şekilde korunarak kalmış olması, araştırmacılar açısından oldukça heyecan verici.

Stilwell, “Bu, Avustralya paleontolojisi için en büyük keşiflerden bir tanesi” dedi. Stilwell, bunun kıtanın fosil kayıtlarındaki ilk ‘donmuş davranış’ örneği olabileceğini söyledi. Kehribar kayıtlarının büyük bir çoğunluğu kuzey yarımküreden geliyor, dolayısıyla yapılan bu keşfin daha geniş bir araştırmaya ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Stilwell ve ekibi, Avustralya’da ve Yeni Zelanda’da keşif araştırmaları yapmaya başladı. Yayınladıkları son araştırmalarda ise Güney Pangea süperkıtasından kehribarlar keşfettiklerini açıkladılar. Bulunan örnekler Kretase Dönemi'nden Paleojen Dönem'e kadar uzanıyor.

Gerçekleşen bu keşifle birlikte Güney Gondvana’da bir kehribarın içerisinde korunan en eski hayvan ve bitki de bulunmuş oldu. Bu tür keşifler tarih öncesi dönemlere bakış atılmasını sağlarken araştırmacılar, çiftleşen sineklerin buz dağının sadece görünen kısmı olduğuna inanıyor.