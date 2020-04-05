İngilizce’nin En Popüler Küfürü, Salgınlarda Ortaya Çıkmış

Bizde sık sık 'kahretsin' anlamında çevrilen ve F harfiyle başladığı için sık sık F-bombası olarak adlandırılan meşhur İngiliz küfrünün, geçmişteki salgınlar döneminde ilk kez kullanıldığı ortaya çıktı.

Birleşik Krallık tarihini iki farklı açıdan ele almak mümkün: İngilizler ve diğerleri. Genel olarak İngiliz tarihi salgınlarla ve Fransızlar ile mücadeleyle doluyken geri kalan halkların tarihi kıtlıklar, salgınlar ve İngilizlerle mücadeleyle doludur.

Birleşik Krallık tarihinde büyük etkisi olan salgınların elbette ki dil üzerinde de bir izi bulunur. Tabii bu iz illa insanların düşündüğü şekilde olmayabilir. İngilizcedeki muhtemelen en popüler küfür de bir salgında ortaya çıkmış.

Meşhur küfürün ilk kaydı

Glasgow Üniversitesi’nde İngilizce ve İskoçça dersleri veren Dr. Joanna Kopaczyk, “F- sözcüğünün korunan en eski örneği” olarak adlandırdığı bir yazma hakkında bilgi paylaştı. Buna göre sözcüğün kullanımı, 1568 yılındaki veba salgınına kadar gidiyor.

Sözcüğün kayıtlı ilk kullanımı ise bir tüccar ve öğrenci olan George Bannatyne’a dayanıyor. Bugün koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen karantina uygulamalarının bir benzerini yaşayan Bannatyne, hislerini anlatmak için pek de takdir edilesi olmayan bir dil kullanımını tercih etmeyen iki yazarın atışmasını kaleme almış.

F- sözcüğünün kullanıldığı ilk kayıt, Edinburgh’da yer alan İskoçya Ulusal Kütüphanesi’nde ortaya çıktı. Dr. Kopaczyk, belgeyle ilgili olarak “F- sözcüğünün korunmuş en eski kaydı bu. Belki turistleri kapının önünde kuyruk yapmayacak ancak bizim kütüphanemiz, tarihin en eski yazılı f- sözcüğünü içeriyor” ifadesini kullandı.

İki yazarın kavgası

Bannatyne, uzun ve gagayı andıran maskeler takan veba doktorlarının yaşadığı Veba salgını döneminde Edinburgh’da yaşamış. Karantina sürecinde bazı şiirleri bir araya getiren isim, The Flyting Of Dunbar And Kennedy adlı kitabında iki yazar olan William Dunbar ve Walter Kennedy arasındaki kavgaya da yer vermiş.

Orijinal küfür sözcüğü, Kennedy tarafından Dunbar’a karşı kullanılmış. İskoçya Ulusal Kütüphanesi’nden bir sözcü, el yazmalarının günlük yaşamda sık kullanılan küfürlü sözcükler içerdiğini açıkladı.