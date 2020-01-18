Dinozorların Yok Oluş Sebebi Kesinlik Kazandı

Bilim insanları, dinozorların soyunun tükenmesine yol açan felaketin volkanik aktiviteler mi yoksa Dünya ile çarpışan bir gök taşı mı olduğuna bir türlü kesin karar veremiyordu. Araştırmacılar, yürüttükleri son çalışmalarla birlikte bu soruya netlik kazandırmayı başardı.

Dünya çapında tanınan ve kendini ispatlamış üniversitelerden biri olan Yale Üniversitesi’nde görev yapan paleo-iklim uzmanlarının elde ettikleri yeni bilgiler, dinozorların yok oluş sebebine dair soru işaretlerini ortadan kaldırır nitelikte. Bilim insanları, dinozorların yok oluş sebebini iki teori üzerinde inceliyorlardı. Bu teorilerden birisi volkanik aktiviteler, ikincisi ise 66 milyon yıl önce Dünya’ya çarpan bir gök taşıydı. Uzmanların yürüttüğü son araştırmaysa bilim insanlarının içinden çıkmaya çalıştığı bu ikilemine ışık tutuyor.

Bahsettiğimiz gibi çoğu bilim insanı, dinozorların yok oluş sebebininin Dünya ile çarpışan bir gök taşı olduğuna işaret ediyordu. Fakat öne sürülen diğer teori de dinozorların yok oluş sebebinin günümüzde Hindistan topraklarında yer alan Deccan Traps adlı bölgedeki volkanik aktiviteler olduğunu belirtiyordu. Uzmanlar, bu tarzda büyük çaplı volkanik patlamalarda oluşan gaz salınımlarının zaman aralıklarını belirlemek için çalışmalara koyuldu. Elde edilen verilerden yola çıkarak da volkanik faaliyetlerin iklim üzerindeki etkisine dair farklı senaryolar geliştirildi.

Dinozorların sonunu getiren felaket volkanik aktiviteler miydi yoksa gök taşı mıydı?

Araştırmacılar, dinozorların zamanında atmosfere salınan karbondioksit oranının büyük bir kısmının asteroid çarpışmasında önce olduğunu tespit ettiler. Volkanik aktivitelerle atmosfere salınan yoğun orandaki karbondioksit gazlarının, havanın Dünya çapında 2 derece kadar ısınmasına yol açtığı tespit edildi. Fakat uzmanlar, bu tarzda bir iklim değişiminin kitlesel yok oluşlara sebep olamayacağına işaret ediyor ve dinozorların neslinin tükenmesine yol açan felaketin 66 milyon yıl önce Dünya’ya çarpan bir göktaşı olduğuna kesinlik getirildi. Bilim insanları, bu sonucun şu ana kadar elde edilen en kesin sonuç olduğunu ancak gelecekte elde edilebilecek yeni kanıtlarla konuyu tekrar inceleyebileceklerini de belirtiyor.

Arkeologlar, Dünya’daki canlıların %75’ini yok eden göktaşının nasıl bir etki yarattığını da geçmişte yaptıkları araştırmalarda ortaya çıkarmışlardı. Meksika’da yer alan Yucatan Yarımadası’ndaki Chicxulub adlı krateri inceleyen bilim insanları, Dünya’ya çarpan göktaşının saniyede 25 kilometre hızla atmosfere girdiğini ve mevcut tüm nükleer silahların toplam gücünden daha büyük bir patlama yarattığını tespit etti.