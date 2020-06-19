Araştırmacılar Kuantum Işınlanmayı Başardıklarını İddia Etti

Yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, maddenin kendisinin bir başka hâli olan enerjiye dönüştürülerek uzay-zamanda hareket ettirilebilmesi olarak adlandırılabilecek kuantum ışınlanmayı başardıklarını iddia etti.

Hepimizin yıllardır çeşitli bilim kurgu filmlerinden veya kitaplarından aşina olduğumuz 'ışınlanma' yakın zamanda günümüzün ve geleceğimizin bir parçası hâline gelebilecek gibi görünüyor. Ünlü fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein'ın teoremini temel alan, cisimlerin fiziksel bir ortamda olmasalar bile birbirlerine tutunabilmesini sağlayan kuantum ışınlanma, bazı bilim adamlarının iddialarına göre başarıldı fakat bu bahsi geçen ışınlanma tam olarak maddelerin ışınlanması yerine şu an için daha çok 'bilgi' aktarımı konusunda başarılmış durumda.

Bilim insanlarının daha önce yapmış olduğu araştırmaya göre kütlesiz cisimler ve genel olarak ışığın temel maddesi olan 'fotonlar', birbirlerine dolanarak 'kuantum bitler' oluşturabiliyorlar. Bu bağlamda bilim insanları bu fotonların oluşturduğu kuantum bitlerinin ışınlanma yoluyla bilgi aktarabileceğini belirtiyolardı fakat şu an yapılan yeni araştırmaya göre bilim insanları, fotonlar yerine elektronlar kullanılarak aynı işlemin gerçekleştirilebildiğini öne sürüyor.

Bahsi geçen kuantum ışınlanma, elektronlar sayesinde gerçekleştirilebiliyor:

Yürütülen yeni araştırma, kuantum bitlerini elektronlarla oluşturmayı başaran ilk araştırma. Rochester Üniversitesi'nden John Nichol, konuyla ilgili "Cisimler fiziksel ortamda birbirleriyle temas hâlinde olmamasına rağmen iki elektron arasında bir 'dolaşıklık' oluşturarak bu dolaşıklığın kuantum ışınlanma kapısı yöntemini kullanarak yerini değiştirmeyi başarabildik. Araştırmamız gösteriyor ki bu işlem, artık fotonlara ihtiyaç duyulmadan yapılabiliniyor" ifadelerini kullandı.

Yeni araştırmayla beraber elektronların aynı fiziksel ortamda bulunmadan bir form oluşturabilmesi, kuantum bilgisayarların geliştirilmesi alanında da yeni olasılıkların kapısını açıyor çünkü kuantum bilgisayarların içerisinde bulunan yarı iletken maddeler bilgi transferi için elektronları kullanıyor. John Nichol, bu konuyu "Bireysel elektronlar birbirleriyle çok uyumlu bir şekilde etkileşime girebildikleri için kuantum bilgisayarlarla uyumlu olan kuantum bitlerini sorunsuz bir şekilde oluşturabiliyor" sözleriyle açıklıyor fakat hâlâ çok uzun mesafelerde kuantum bilgi aktarımı bilim insanlarının önünde büyük bir engel olarak yer alıyor. Bu engeli aşmak için elektronlar tarafından oluşturulan kuantum bitlerinini araştırılması ve geliştirilmesi önemli bir rol oynuyor.