Gizemli Kedi-Tilki, Yeni Bir Canlı Türü Olabilir

Korsika Adası’nda keşfedilen garip, gece avlanan ve yerlilerin ghjattuvolpe (kedi-tilki) adını verdiği canlı, araştırmacılara göre daha önce karşılaşmadığımız bir tür olma ihtimaline sahip.

Korsika Adası, Akdeniz’de, Fransa’nın güneydoğusunda, İtalya’nın ise batısında bulunur. Korsan hikayeleriyle ve 200’den fazla plajıyla da tatilcilerin gözde mekanlarından olan adada, geceleri avlanan son derece ilginç bir canlı var.

Yerlilerin, ‘kedi-tilki’ anlamına gelen ghjattuvolpe adını verdikleri bu canlının on yıldır peşinde olan bilim insanları, sonunda türün gizemini ortaya çıkaracaklar gibi duruyor.

Fransa’nın Ulusal Avcılık ve Vahşi Yaşam Ofisi (ONCFS), yaptığı çalışmaların sonucunu açıkladı. Sonuçlara göre kedi-tilki, daha önce bilinmeyen bir tür olabilir. Ekipten çevre teknisyeni Pierre Benedetti, AFP’ye yaptığı açıklamada “Onun gece hareketli olması ve çok iyi saklanması nedeniyle bilimsel anlamda keşfedilememiş bir tür olduğuna inanıyoruz” dedi.

Bu kedi, yıllardır yerel bir efsane olarak anılıyor. Geceleri keçi ve koyunların memelerine saldıran bir avcı olarak anlatılan kedi, 2008 yılında bir kümes kapısında sıkışıp kalınca araştırmacıların ilgisini çekti.

2012 yılında havyandan DNA örnekleri toplamak isteyen araştırmacılar, kedileri çekecek kokulara sahip çubuklar diktiler. Böylece çubuklarda kalacak tüy ve deri örneklerini kullanarak hayvanların genetik materyal örneklerini toplayacaklardı.

Bendetti, “DNA’larına bakarak, Avrupa vahşi kedisi Felis silvestris’den farklı olduklarını söyleyebiliriz.” dedi ve ekledi, “Afrika orman kedisi, Felis silvestris lybica’ya yakın ama tam benzerliği hala tespit aşamasında.”

2016 yılında ilk kediyi yakalayan ve o günden bu yana türün 16 üyesini gözlemleyip 12 bireyini yakalayan araştırmacılar, hayvanları çiplerle işaretleyerek hareketlerini takibe başladılar.

Bazı kedilerin 3000 hektar alanda gezindiği, kedilerin 300 metreden 2500 metreye kadar çeşitli yüksekliklerde yaşadıkları ortaya çıktı. Yeni kedi türünün, adanın ikinci defa kolonileştirildiği dönemden bu yana adada olduğu tahmin ediliyor. Bu da tarihlerinin 6500 yıl önceye dayanabileceği anlamına geliyor. Durum buysa, kedilerin kökeninin ortadoğu olması gerekiyor.

Kuyruğunda siyah halkalar olan, kuyruk ucu da siyah olan bu kedi, boyut olarak ev kedilerinden 15 santimetre daha uzun, yoğun bir kürke sahip ve ön ayaklarında çizgiler var. Bu kedilerin karın bölgesi de kırmızı renkli tüylere sahip. Bu yüzden de tilkilere benzedikleri düşünülmüş olsa da aslında bu türün tilkilerle bir alakası yok.

Korsika’daki bu iri arkadaşların yeni bir tür mü, yoksa doğada irileşmiş olan, iki farklı türün kırması bir melez mi olduğu ise araştırmalardan sonra ortaya çıkacak. Kedileri aşağıda yer alan videoda görebilirsiniz.