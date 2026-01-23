Tümü Webekno
ARC Raiders Haritasıyla Aynı İsimdeki Otel Olumlu Oy Yağmuruna Tutuldu (Bütün Yorumlar Oyuna Göndermelerle Dolu)

Son ayların popüler yapımlarından ARC Raiders'ta yer alan harita ile aynı isimde olan İtalya'daki bir otel, oyuncular tarafından bir dizi oy yağmuruna tutulmuş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İtalya’nın Campitello di Fassa bölgesinde yer alan Hotel Stella Montis, son haftalarda Google’da dikkat çeken bir şekilde 5 yıldız yağmuruna tutuluyor ama bu övgülerin nedeni otelin spa’sı ya da manzarası değil. Otelle aynı adı taşıyan ARC Raiders haritası “Stella Montis” yüzünden oyuncular akın etmiş durumda.

Her şey, “Bad Wolf” adlı bir kullanıcının yaklaşık bir ay önce yaptığı yorumla başladı. “Her şey harika ama tek sorun şu. Oyuncular bazen 10 metre yakınımda spawn oluyor.” Pek tabii beraberinde sayısız oyuncu da bu akıma katılmaya karar vermiş durumda.

Otel için olumlu olduğu kadar olumsuz bir durum

2

Bir tek “kayak tatili” gibi gerçekten konaklamaya dair yazılmış yorum dışında neredeyse tüm değerlendirmeler ARC Raiders göndermelerine dönüştü. Şu anda “Hey Raider! Ateş etme!” diyen de var, havalandırma boşluklarından geçerken “düşman Arc’lara dikkat” diye uyaran da…

Bir başka “titiz” raider ise Google’ın detay alanlarını bile doldurmuş. Otel öne çıkan özelliği olarak oyundaki gibi “high-tech” işaretlenmiş, yürünebilirlik “biraz labirent gibi ama eğlencesi orada” diye tarif edilmiş, yiyecek-içecek kısmına da “bol bol bandaj alın” notu düşülmüş.

Elbette işin tatsız bir tarafı da var. Bazı kullanıcılar şakayı abartıp düşük puanlı yorumlar bırakmaya başlamış durumda ki bu da tıpkı yüksek puanlar gibi otel işletmesine zarar verebilecek bir durum. Yine de bu akım bir süre devam edecek gibi...

