Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Windows 11'e "Şimdiye Kadar Neredeydi?" Diyeceğiniz Yeni Bir Özellik Geliyor

Microsoft, Windows 11'e getireceği yeni özellik ile ilk kurulum sırasında kullanıcı klasörlerinin adının istendiği gibi belirlenebilmesine olanak tanıyacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Windows 11 kullanıcılarını sevindirecek küçük ama önemli bir yenilik geldi. Microsoft, uzun süredir eleştirilen bir detayı sonunda değiştirdi.

Yeni yayınlanan önizleme sürümü (Build 26300.8068) ile birlikte, artık bilgisayar kurulumu sırasında kullanıcılar kendi “Home” (kullanıcı) klasörlerinin adını istedikleri gibi belirleyebilecek.

Eskiden ne oluyordu?

Windows 11, kullanıcı klasörünü otomatik olarak Microsoft hesabına bağlı e-posta adresinin ilk birkaç karakterine göre oluşturuyordu.

Doğal olarak bu durum birçok kullanıcı için hem anlamsız hem de rahatsız ediciydi.

Yeni özellik ne getiriyor?

Güncellenen kurulum sürecinde (OOBE – ilk kurulum ekranları), artık “Kullanıcı klasörü adı” adlı yeni bir seçenek bulunuyor. Bu sayede:

  • Kullanıcı klasörünüzün adını kendiniz belirleyebiliyorsunuz
  • Daha düzenli ve kişisel bir dosya yapısı oluşturabiliyorsunuz
  • Varsayılan ve karmaşık klasör isimlerinden kurtuluyorsunuz

Ancak küçük bir detay var. Bu isimlendirme yalnızca Windows kurulumu sırasında yapılabiliyor. Eğer bu adımı atlarsanız, sistem yine otomatik isimlendirme ile devam ediyor.

Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Dacia Jogger Türkiye'de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

