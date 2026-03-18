Windows 11'e "Şimdiye Kadar Neredeydi?" Diyeceğiniz Yeni Bir Özellik Geliyor

Microsoft, Windows 11'e getireceği yeni özellik ile ilk kurulum sırasında kullanıcı klasörlerinin adının istendiği gibi belirlenebilmesine olanak tanıyacak.

Windows 11 kullanıcılarını sevindirecek küçük ama önemli bir yenilik geldi. Microsoft, uzun süredir eleştirilen bir detayı sonunda değiştirdi.

Yeni yayınlanan önizleme sürümü (Build 26300.8068) ile birlikte, artık bilgisayar kurulumu sırasında kullanıcılar kendi “Home” (kullanıcı) klasörlerinin adını istedikleri gibi belirleyebilecek.

Eskiden ne oluyordu?

Windows 11, kullanıcı klasörünü otomatik olarak Microsoft hesabına bağlı e-posta adresinin ilk birkaç karakterine göre oluşturuyordu.

Doğal olarak bu durum birçok kullanıcı için hem anlamsız hem de rahatsız ediciydi.

Yeni özellik ne getiriyor?

Güncellenen kurulum sürecinde (OOBE – ilk kurulum ekranları), artık “Kullanıcı klasörü adı” adlı yeni bir seçenek bulunuyor. Bu sayede:

Kullanıcı klasörünüzün adını kendiniz belirleyebiliyorsunuz

Daha düzenli ve kişisel bir dosya yapısı oluşturabiliyorsunuz

Varsayılan ve karmaşık klasör isimlerinden kurtuluyorsunuz

Ancak küçük bir detay var. Bu isimlendirme yalnızca Windows kurulumu sırasında yapılabiliyor. Eğer bu adımı atlarsanız, sistem yine otomatik isimlendirme ile devam ediyor.