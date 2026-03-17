Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Dacia, yeni Jogger modelini Türkiye’de satışa sundu. 5 ve 7 koltuk seçenekleriyle gelen araç; LPG destekli Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanı ve 1.500 km’ye varan menziliyle dikkat çekiyor. Fiyatlar 1.599.000 TL’den başlıyor.

Dacia, Türkiye’de “uygun fiyatlı aile otomobili” denince akla gelen modellerden biri olan Jogger’ı yeniledi ve satışa sundu. Yeni Jogger, özellikle kalabalık aileleri hedef alan 5 ve 7 koltuklu yapısıyla segmentinde yine iddialı.

Tasarım tarafında radikal değişiklikler olmasa da asıl yenilikler motor ve kullanım tarafında karşımıza çıkıyor. Geniş iç hacim, pratik koltuk düzeni ve uzun yol odaklı yapısıyla Jogger, günlük kullanımın yanı sıra uzun yolculuklar için de cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

LPG + otomatik vites sonunda geldi

Yeni Jogger’da iki farklı motor seçeneği sunuluyor: TCe 110 benzinli ve Eco-G 120 (benzin + LPG). Asıl dikkat çeken ise Eco-G motorun artık 120 beygir güce ulaşması ve daha performanslı hâle gelmesi.

Ama asıl olay şu: Bu motorla birlikte artık EDC otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yani uzun zamandır beklenen LPG + otomatik kombinasyonu sonunda Jogger’da gerçek oldu. Üstelik 50 litrelik LPG tankı sayesinde araç, benzinle birlikte kullanıldığında 1.500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Bu özellikler özellikle Türkiye gibi yakıt maliyetinin önemli olduğu pazarlarda Jogger’ı oldukça cazip bir noktaya taşıyor. Hem geniş hem ekonomik bir araç arayanlar için “mantıklı tercih” listesine girmesi sürpriz değil.

Fiyatlar açıklandı: İşte versiyon versiyon Jogger

Gelelim en kritik noktaya: fiyatlar. Dacia, yeni Jogger’ı Türkiye’de üç farklı versiyonla satışa sundu ve fiyatlar donanım ile motor seçeneğine göre değişiyor.

Fiyatı

Extreme TCe 110 (7 koltuk): 1.599.000 TL

1.599.000 TL Extreme Eco-G 120 (5 koltuk): 1.649.000 TL

1.649.000 TL Extreme Eco-G 120 Auto (7 koltuk): 1.799.000 TL

Özellikle LPG’li ve otomatik şanzımanlı versiyonun fiyatı, sunduğu özellikler düşünüldüğünde segmentine göre rekabetçi sayılabilir. Eğer geniş, ekonomik ve uzun menzilli bir araç arıyorsanız, yeni Jogger ciddi şekilde değerlendirilebilir.