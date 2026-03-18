''Oyuncular Tamamen Yanılıyor'': DLSS 5 Krizi Derinleşiyor, NVIDIA'dan Eleştirilere Yanıt Geldi!

Nvidia CEO’su Jensen Huang, DLSS 5’e yönelik eleştirilere net cevap verdi. Huang’a göre oyuncuların büyük kısmı teknolojinin nasıl çalıştığını yanlış anlıyor.

Nvidia’nın yeni nesil grafik teknolojisi DLSS 5, duyurulduğu andan itibaren oyun dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Özellikle yapay zekânın görüntüyü değiştirdiği yönündeki eleştiriler kısa sürede yayılırken, şirketin CEO’su Jensen Huang bu tepkilere doğrudan yanıt verdi.

DLSS 5’e yönelik eleştiriler büyürken Nvidia CEO’su Jensen Huang konuyla ilgili oldukça net bir açıklama yaptı. Huang, oyuncuların ve internet kullanıcılarının büyük kısmının DLSS 5’i yanlış değerlendirdiğini söyleyerek, “Her şeyden önce, tamamen yanılıyorlar. DLSS 5, oyundaki geometriyi, dokuları ve her şeyi yapay zekâ ile birleştiriyor. Geliştiriciler, hâlâ kendilerine uygun ince ayarları yapabilir. Bu, sonradan eklenen bir efekt değil; doğrudan oyunun geometrisi üzerinde çalışan üretken bir sistem'' ifadelerini kullandı.

'AI oyunu değiştiriyor' eleştirilerine de yanıt.

Tartışmaların merkezinde yer alan 'AI oyunu değiştiriyor' eleştirilerine de değinen Huang, sistemin tamamen kontrolsüz çalışmadığını özellikle belirtiyor. Nvidia’ya göre DLSS 5, yapay zekâyı kullanıyor olsa da bu süreç tamamen oyun motorundan gelen verilerle yönlendiriliyor.

Huang’ın açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, gelen eleştirilere rağmen Nvidia yapay zekâ tabanlı grafik teknolojileri konusundaki yol haritasından geri adım atmayı planlamıyor. Şirket, DLSS 5 ve benzeri çözümleri oyun grafiklerinin geleceği olarak görmeye devam ediyor.