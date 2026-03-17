Şeytanın Aklına Gelmez: Pokemon Go'nun Bizi Yıllardır Neden Sokak Sokak Yürüttüğü Açıklandı

Pokémon Go oynarken çekilen milyarlarca fotoğrafın, bugün aktif olarak hizmet veren pizza teslimat robotlarını eğittiği ortaya çıktı. Niantic’in geliştirdiği yeni sistem sayesinde robotlar, GPS’in yetersiz kaldığı şehirlerde bile santimetre hassasiyetinde yol bulabiliyor.

Pokémon Go’yu yıllarca sadece “sokakta Pokémon yakaladığımız bir oyun” sandık. Ama işin gerçeği biraz daha farklıymış. Meğer o yürüyüşler, o kamera açmaları, o çevre taramaları… Hepsi farkında olmadan dev bir teknoloji altyapısının parçası olmuş.

MIT Technology Review’un ortaya koyduğu detaylara göre, Pokémon Go oyuncularının yıllar içinde topladığı veriler bugün teslimat robotlarının en büyük sorunlarından birini çözmeye başlamış durumda. Yani evet, siz Pikachu kovalarken bir yandan robotlara yol öğretmişsiniz.

GPS Yetmiyor: Robotlara Yeni Bir “Göz” Lazım

Şehir içinde GPS’in ne kadar hatalı çalışabildiğini muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Özellikle yüksek binaların olduğu yerlerde konum bir anda kayar, uygulamalar sizi yanlış sokağa atar.

İşte aynı sorun, teslimat robotları için çok daha büyük bir problem. Çünkü birkaç metrelik hata bile robotun yanlış kapıya gitmesine ya da yolda kalmasına neden olabiliyor.

Tam da bu noktada Niantic’in geliştirdiği Visual Positioning System (VPS) devreye giriyor. Bu sistem, klasik GPS gibi sadece sinyale bakmak yerine çevreyi “görerek” konum belirliyor. Yani binaları, kaldırımları, tabelaları tanıyor ve bulunduğu yeri buna göre hesaplıyor.

30 Milyar Fotoğrafla Eğitilen Sistemle Resmen Tüm Dünya Tarandı

İşin en çarpıcı kısmı ise veri tarafı. Pokémon Go ve Ingress oyuncularının yıllar boyunca çektiği 30 milyardan fazla görsel, bu sistemin temelini oluşturuyor.

Bu görseller sayesinde Niantic, gerçek dünyanın adeta yaşayan bir 3D modelini oluşturmuş durumda. Şirket buna “world model” diyor. Yani artık sistem sadece “harita” değil, gerçek dünyanın dijital bir kopyası gibi çalışıyor.

Bu sayede robotlar sadece “neredeyim?” sorusunu değil, “çevremde ne var?” sorusunu da cevaplayabiliyor. Bu da özellikle dar sokaklar ve karmaşık şehir yapılarında büyük fark yaratıyor.

Pizza Robotları Bu Sayede Kaybolmuyor

Niantic’in bu teknolojisi, ilk olarak Coco Robotics adlı teslimat robotu şirketiyle test edilmeye başlandı. Şirketin şu anda yüzlerce robotu aktif olarak sahada çalışıyor ve yüz binlerce teslimat gerçekleştirmiş durumda.

Ama asıl mesele hız değil, doğruluk. Yani robotun hızlı gitmesi değil, tam doğru adrese, tam doğru zamanda ulaşması önemli.

Pokémon Go’dan gelen veriler sayesinde robotlar artık daha az hata yapıyor, daha az duraksıyor ve daha güvenilir şekilde teslimat yapabiliyor. Kısacası pizza daha az “yolda kayboluyor”.

İnsanlar Eğitti, Robotlar Kullanıyor

Burada biraz düşündüren bir detay da var. Çünkü bu sistemin temelini oluşturan verilerin büyük kısmı, tamamen kullanıcılar tarafından üretildi.

Yani milyonlarca kişi, farkında olmadan robotların öğrenmesine katkı sağladı. Oyuncular için bu sadece bir oyun deneyimiydi ama arka planda çok daha büyük bir şey inşa ediliyordu.

Bu durum, doğal olarak veri kullanımı ve gizlilik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Çünkü herkes çektiği görüntülerin bir gün ticari robot sistemlerinde kullanılacağını bilmiyordu.

Bu Sadece Başlangıç: Gelecekte Her Yerde Göreceğiz

Pizza teslimatı bu işin sadece görünen kısmı. Asıl hedef çok daha büyük. Niantic’in amacı, makinelerin gerçek dünyayı insan gibi anlayabildiği bir altyapı kurmak.

Bu teknoloji; otonom araçlardan kargo robotlarına, dronelardan akıllı şehir sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılabilir.

Kısacası Pokémon Go, sandığımız gibi sadece bir oyun değilmiş. Aynı zamanda geleceğin robotlarının dünyayı nasıl göreceğini belirleyen dev bir veri projesiymiş.