Arçelik, dünyanın en prestijli tasarım ödülü organizasyonu iF Design Award 2024 etkinliklerinden 9 ödülle ayrıldı. Marka, pek çok ürün kategorisinde ödül almayı başardı.

Türkiye'nin önde gelen ev aletleri üreticilerinden Arçelik, iF Design Award 2024 etkinliklerinden 9 ödülle döndü. Dünyanın önde gelen tasarım ödülleri organizasyonu olarak bilinen iF Design Award, Arçelik'le birlikte alt markalarına da ödül verdi. Gelin hep birlikte, Arçelik'in iF Design Award 2024'te aldığı ödüllere yakından bakalım.

Arçelik'in iF Design Award 2024 kapsamında aldığı ödüllere baktığımızda markanın hemen her ürünüyle ödüle layık görüldüğünü görüyoruz. Çünkü ödül alan ürünler arasında çamaşır makinesi, ankastre fırın, kahve makinesi, hızlı tanı kiti, uzaktan kumanda ve elektrikli araç sistemi bulunuyor.

İşte Arçelik'in iF Design Award 2024'te ödül alan ürünleri:

Beko CaffeExperto Serisi CE 3000 & CE 4500 Coffee

Beko Deep Black bPro700 Ankastre Fırın Serisi (Built-in Oven)

Beko Deep Black bPro500 Ankastre Fırın Serisi (Built-in Oven)

Grundig Midnight Black GR7700 Ankastre Fırın Serisi (Built-in Oven)

Arçelik, Grundig markası altında satışa sunduğu "GR7700" serisi ankastre fırınının kullanıcı arayüzü ile de iF Design Award 2024'te ödüle layık görüldü.

Arçelik AGV Ailesi

Impression Çamaşır Makinesi (UI Tasarımı)

RemotEasy (UI/UX Tasarımı)

Corensis Velox Hızlı Tanı Kitleri (UI/UX Tasarımı)