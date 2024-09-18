Arçelik, Mısır'daki fabrikasının bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Fabrika, ilk aşamada buzdolabı ve fırın üretimi için kullanılacak.

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya şirketlerinden Arçelik, küresel çaptaki çalışmalarını genişletmek için elinden gelini ardına koymuyor. Bu bağlamda; Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden resmî bir açıklama yapan Arçelik, Mısır'daki fabrikasının bugün itibarıyla açılacağını duyurdu.

Arçelik tarafından yapılan açıklamaya göre fabrika, 110 milyon dolar yatırımla hayata geçirildi. 70 bin metrekare üzerine inşa edilen fabrika, ilk aşamada buzdolabı ve fırın üretimi için kullanılacak.

Arçelik'in KAP üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Arçelik'in global büyüme vizyonu çerçevesinde, yatırım süreci hakkındaki bilgiler Şirketimizin geçmiş faaliyet raporlarında açıklanan ve 2022 yılında temelleri atılarak 110 milyon USD yatırımla hayata geçirilen Mısır'da bulunan fabrikanın açılışı bugün gerçekleştirilecektir. İlk etapta buzdolabı ve fırın üretimi yapılacak fabrikada gelecekte diğer ev aletleri kategorilerinin de üretilmesi planlanmaktadır. 70.000 m² kapalı alan ile birlikte fabrikanın toplam alanı 114.000 m²'dir. Üretimin tam kapasiteyle çalışması durumunda, yaklaşık 2000 kişilik bir istihdam yaratılması öngörülmekte olup, yıllık üretim miktarının 1,5 milyon adede ulaşması beklenmektedir.

Arçelik'in Mısır'da açtığı fabrikayla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.