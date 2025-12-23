Tümü Webekno
Apple'dan Tarihi Adım: iOS 26.3 ile AirPods’un En Sevilen Özelliği Diğer Markalara Açılacak!

Apple, iOS 26.3 sürümü ile üçüncü taraf aksesuarlara daha iyi destek vermeye başlayacak. Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak bu hamle, AirPods ve Apple Watch dışında aksesuar kullanan tüketicileri memnun edecek. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir kez daha Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) boyun eğmiş durumda. iOS 26.3 hakkında yapılan açıklamalar, Apple'ın önemli bir alanda daha esnemeye gideceğini gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Dijital Pazarlar Yasası'na göre Apple, üçüncü taraf aksesuarları kendi cihazlarında çalıştırırken, kendi ürettiği aksesuarlar kadar işlevsellik sunabilmesini zorunlu kılıyor. Firma da bunu kabul etmiş gibi görünüyor çünkü iOS 26.3 ile diğer markalar tarafından geliştirilen bir kablosuz kulaklık, en az bir AirPods kadar işlevsel olacak. En azından Avrupa Birliği sınırları içerisinde...

Peki ne gibi yenilikler var?

Avrupalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 26.3, üçüncü taraf firmaların kablosuz kulaklıkları ile bir iPhone'u eşleştirmeyi, bir AirPods ile bir iPhone'u eşleştirmek kadar basit olacak. Yani kablosuz kulaklığınız hangi marka olursa olsun; bir iPhone'a veya iPad'e yakınlaştırdığınız zaman tek dokunuşla cihaz eşleştirme işlemini tamamlayacaksınız. Öte yandan; üçüncü taraf markaların akıllı saatleri, iPhone'lardan bildirim alabilecekler. Böylelikle Apple Watch dışındaki bir ürün, bir iPhone ile daha entegre çalışacak.

Samsung ve Apple, Yeni Bir Şeyler Geliştiriyor: Geniş Katlanabilir Telefon Samsung ve Apple, Yeni Bir Şeyler Geliştiriyor: Geniş Katlanabilir Telefon

Bu özellikler Türkiye’ye gelecek mi?

Şu an için bu özelliklerin sadece Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone ve iPad kullanıcıları için geçerli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Apple, bu adımları tamamen yasal zorunluluklar nedeniyle atıyor ve bundan kaynaklı olarak ABD, Türkiye veya dünyanın başka bir yerindeki bir kullanıcı, söz konusu özelliklerden faydalanamayabilir.

