FC24'ün en popüler etkinliklerinden Geleceğin Yıldızları, bu akşam başlıyor. Önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen futbolcuların öne çıkacağı etkinlikte Arda Güler'in de bir kartı gelecek.

Eski adıyla FIFA, yeni adıyla FC serisinin popüler olmasındaki en önemli etkenlerden biri, oyunun gerçek futbol dünyasıyla bağlarını koparmaması. Bu nedenle Ultimate Team moduna sürekli olarak gerçek futbol dünyasıyla teması koruyan etkinlikler geliyor.

FC24'ün gerçek dünya ile bağları olan bir etkinliği de Geleceğin Yıldızları. Bu etkinlikte 18-20 yaşlarında olup, önümüzdeki yıllara damga vurması muhtemel futbolcuların özel kartları yer alıyor. Bu kartların reytingleri, bir anlamda EA'ye göre oyuncuların potansiyellerini yansıtıyor.

Arda Güler, 89 reytingle Geleceğin Yıldızları etkinliğinde olacak

Arda Güler, Geleceğin Yıldızları etkinliğindeki oyunculardan biri olacak. Arda'nın bu etkinlikte yer almasına zaten kesin gözüyle bakılıyordu ancak reytingi merak konusuydu. FC24 sızıntılarıyla bilinen FutSheriff adlı X hesabı, paylaştığı görselle bu merakı gidermiş durumda.

Arda Güler'in FC24 Geleceğin Yıldızları kartı, 89 genel reytinge sahip olacak. 84 hız ile ortalama bir hıza sahip olan Arda, 83 şut ile ortalama bir forvet kadar iyi bir şut çekebilecek. Arda'nın asıl dikkat çeken özellikleri ise 90 reytingli pası ve 93 reytingli driblingi.