Arda Turan'ın hayatı belgesel oluyor. Prime Video'da yayımlanacak belgesel, "Arda Turan: Yüzleşme" ismine sahip olacak. Belgeselin yayım tarihi şimdilik belli değil.

Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Arda Turan ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Resmî Instagram hesabından bir paylaşım yapan Turan, kariyerini anlattığı bir belgesel üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu belgesel, Prime Video aracılığıyla seyirci ile buluşacak.

Arda Turan'ın hayatının anlatılacağı belgesel, "Arda Turan: Yüzleşme" olarak isimlendirilecek. Belgesel'in ne zaman yayımlanacağı ise şimdilik bilinmiyor. Prime Video'nun yaptığı paylaşımda, "yakında" ifadesi kullanıldı.

Arda Turan'ın belgeselle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Bayrampaşa’nın dar sokaklarında başlayıp Ali Sami Yen’e, Vicente Calderon’a, Camp Nou’ya uzanan; herkesin bildiği hayatımın hiç bilinmeyen detaylarını paylaşacağım.



Orijinal belgesel “Arda Turan: Yüzleşme”, yakında Prime Video’da.

Prime Video'nun paylaşımı ise şöyle:

Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım, sayısız başarılar elde ettim; sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Çok sevdim, çok fazla sevildim. Yanlış anlattım bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte.



Orijinal belgesel Arda Turan: Yüzleşme, yakında Prime Video’da.