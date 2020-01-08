CES 2020 etkinliklerine katılan Arduino şirketi, en yeni geliştirici kiti modeli "Portenta H7"yi duyurdu. Cortex-M7 ve Cortex-M4 işlemcilerini barındıran Portenta H7, mühendislik projelerinin yanı sıra IoT teknolojilerinin geliştirilmesi için de kullanılabiliyor.

Arduino isimli fiziksel programlama platformu, özellikle mühendislik öğrencilerinin ilgisini çeken ürünlerden bir tanesi. Pek çok projenin yapılabilmesini sağlayan platform, 3 boyutlu yazıcıların üretilmesinde bile kullanılabiliyor ve hal böyle olunca da mühendislik öğrencileri, bu platform aracılığıyla projelerine ait prototipleri oluşturabiliyorlar.

Arduino platformunu piyasaya süren şirket, bugüne dek pek çok farklı geliştirici kiti üretti. Bu modeller, genellikle aynı amaca hizmet ediyordu. Görünüş itibarıyla sunulan bazı farklar, Arduino modellerinin temeli için herhangi bir önem arz etmiyor, sadece projenin gelişmişliğiyle ilgili olarak daha fazla parçanın eklenebilmesine yardımcı oluyordu. Şimdiyse "Portenta H7" isimli yeni bir Arduino modeliyle karşınızdayız.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e katılan geliştirici şirket, düzenlediği bir etkinlikle yeni Arduino platformunu duyurdu. Üzerinde Cortex-M7 ve Cortex-M4 işlemcileri bulunan Portenta H7, Arduino platformunun bugüne dek sunduğu her şeyi rahatlıkla sunabiliyorken geleceğin teknolojilerinden olan IoT teknolojileri için de kullanılabiliyor. Şirket CEO'su, küçük işletmelerin IoT teknolojileri için Portenta H7'yi kullanabileceklerini söylüyor.

Yeni ürünleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Arduino CEO'su Fabio Violante, Portenta H7'nin benzerlerine oranla çok daha gelişmiş bir yapıda olduğunu ifade etti. Platformun sahip olduğu işlemcilerin hem fazlasıyla verimli hem de yüksek hesaplama gücü gerektiren işlemleri kolaylıkla yapabildiğini ifade eden Violante, proje geliştiricilerin işlerinin artık daha kolay olduğunu vurguladı.

Violante'ye göre Arduino Portenta H7, neredeyse tüm Arduino kütüphaneleri ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Şirket CEO'su tarafından yapılan açıklamalarda Portenta H7'nin Arduino kütüphanelerinin yanı sıra Python, Javascript ve Tensorflow Lite gibi yazılım geliştirme dillerini de desteklediği belirtildi.

Arduino Portenta H7, şubat ayı itibarıyla piyasaya sürülecek ve tıpkı diğer Arduino ürünleri gibi uygun fiyatlı olacak. Arduino'nun CEO'su, proje geliştirmek isteyen herkesin Portenta H7'ye sahip olabileceğini, bu bağlamda ürünün fiyatının 49 dolar (yaklaşık 300 TL + vergiler) ila 99 dolar (yaklaşık 600 TL) aralığında olduğundan bahsetti.