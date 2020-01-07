Samsung, Top Şeklindeki Akıllı Robotu Ballie'yi Tanıttı

Samsung, Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2020’de, evinizde size yardımcı olmayı amaçlayan küçük bir top şeklindeki robot Ballie'yi tanıttı. Ufak olmasına rağmen pek çok yeteneğe sahip olan Ballie, görüntüsüyle Star Wars’un meşhur droid karakteri BB-8’i andırıyor.

Samsung, CES 2020 etkinlikleri kapsamında yapay zeka teknolojisinden güç alan akıllı robotu Ballie'yi duyurdu. Şirketin açıklamasına göre robot, bir güvenlik robotu veya bir fitness asistanı gibi kullanılabilecek. Hatta şirkete göre bu sevimli robot, çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız için bir arkadaş dahi olabilir.

Samsung’un lansmandan kısa süre sonra paylaştığı videoda, Ballie’nin etrafta dolaşan bir robottan çok daha fazlası olduğu görülüyor. Öyle ki, sahibini uyandırıyor, televizyonu açıyor, evin gerçek zamanlı görüntüsünü sahibiyle paylaşıyor ve hatta evde yere dökülen şeyleri temizlemesi için bir robot süpürgeyi dahi aktif hale getirebiliyor.

Evdeki tüm akıllı cihazlarla etkileşime girebildiği görülen Ballie, evdeki neredeyse her işinizi görebilecek bir kişisel asistan olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada, küçük robotları evdeki dostlarınız haline getiren tek şirket Samsung değil.

Örneğin Sony, yakın zaman önce piyasaya sürdüğü robot köpeği Aibo’yu geliştirmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz kasım ayında Aibo’nun akıllı ev cihazlarıyla etkileşime girmesine izin veren hizmetler ve uygulamalar yapmanızı sağlayabilecek API’leri paylaşmıştı. Benzer projelerin merkezlerinden biri olan oyuncak robotik şirketi Anki ise, Nisan 2019’da iflasını açıklamış ve varlıklarının bir eğitim teknolojileri şirketi tarafından satın alındığını duyurmuştu.

Bu arada Samsung, Ballie'nin çıkış tarihi veya fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosisteminin giderek büyüdüğü çağımızda, Ballie gibi kişisel asistanların önemi biraz daha artabilir. Bu sevimli robot hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. CES 2020’deki gelişmelerden anbean haberdar olmak için bizi takip etmeyi sürdürün.