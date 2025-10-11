En Çok Beklenen Hayatta Kalma Oyunlarından ARK 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Hayatta kalma oyunları arasında en popülerlerinden biri olan ARK'ın yeni oyunu ARK 2'ye dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Hayatta kalma oyunları denince akla ilk gelen serilerden biri olan ARK, yakında ikinci oyunuyla geri dönüyor. İlk olarak 2020'de duyurulan ve o zamandan beri oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri hâline gelen ARK 2, hem serinin hayranları hem de yeni oyuncular için yepyeni bir macera vaat ediyor.

Geliştirilmiş mekanikleri, sürükleyici hikâyesi ve başrolünde ünlü aktör Vin Diesel'in yer aldığı bu devam oyunu, bizleri yine dinozorlarla dolu ilkel bir dünyada amansız bir hayatta kalma mücadelesine davet ediyor. Biz de sizler için ARK 2'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

ARK 2 fragmanı

ARK 2 konusu

ARK 2, bizleri yine dinozorların ve ilkel yaşamın hüküm sürdüğü gizemli bir dünyada hayatta kalma mücadelesinin içine atıyor ancak bu kez çok daha derin ve sinematik bir hikâye anlatımı hedefleniyor. Oyunun merkezinde, ünlü aktör Vin Diesel'in canlandırdığı efsanevi ARK kahramanı Santiago ve Auli'i Cravalho'nun ("Moana") seslendirdiği kızı Meeka yer alıyor.

Santiago, kızını hem antik geçmişin tehlikelerinden hem de geleceğe dair kurdukları yeni hayalleri tehdit eden karanlık güçlerden korumaya çalışacak. Oyuncular, bu baba-kızın çağlara yayılan macerasına tanıklık ederken, aynı zamanda bu garip ilkel dünyaya nasıl geldiklerinin sırrını çözmeye çalışacak ve tüm yaşamın kaderini kontrol etmeye çalışan güçlere karşı savaşacaklar.

ARK 2 nasıl bir oyun?

ARK 2, ilk oyunun temellerini korumakla birlikte, oynanış dinamiklerinde önemli yenilikler sunmayı amaçlıyor. Geliştirici Studio Wildcard, serinin her yönünün bu devam oyununda yeniden tasarlandığını belirtiyor. Öne çıkan en büyük değişikliklerden biri, oyunun artık sadece üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanacak olması.

Ayrıca "Souls-like" olarak tabir edilen oyunlardan ilham alan yeni bir yakın dövüş sistemi oyuna ekleniyor. Bu sistem; hedef kilitleme, bloklama, sıyrılma, kombolar ve özel saldırılar gibi mekanikler içererek oyuncu becerisini ön plana çıkaracak. Serbest tırmanma, parkur, kayma ve sallanma gibi gelişmiş karakter hareketleri de oyunculara daha akıcı ve dinamik bir keşif imkânı sunacak. İlk oyundaki gibi üs kurma ve hayatta kalma dinamikleri devam etse de ARK 2'nin daha çok hikâye odaklı bir deneyim sunacağı ve bu yönüyle ilk oyundan ayrılacağı belirtiliyor.

ARK 2 çıkış tarihi

İlk olarak 2022 için duyurulan ARK 2'nin çıkış tarihi, geliştirme sürecinin daha fazla zamana ihtiyaç duyması nedeniyle birkaç kez ertelendi. Geliştirici Studio Wildcard tarafından yapılan en son resmî açıklamaya göre ARK 2'nin 2027 yılının başında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Yine de bu tarihin de kesin olmadığını ve geliştirme sürecine bağlı olarak değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

ARK 2 hangi platformlarda var?

ARK 2, çıkışında konsol tarafında Xbox Series X|S'e özel olacak. PC kullanıcıları ise oyuna Microsoft Store ve Steam üzerinden erişebilecekler. Ayrıca oyun, çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek.

ARK 2 fiyatı ne kadar?

ARK 2'nin fiyatı hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı ancak oyunun büyük bir yapım olması ve AAA standartlarında geliştirilmesi göz önüne alındığında, güncel yeni nesil oyun fiyatlandırmasına paralel bir fiyata sahip olması bekleniyor. Oyunun standart sürümünün yanı sıra, farklı dijital içerikler sunan özel sürümlerinin de satışa sunulması muhtemel. Fiyatlandırma hakkında net bilgi için geliştirici Studio Wildcard'ın resmî duyurularını bekliyoruz.

ARK 2 sistem gereksinimleri

ARK 2 için resmî sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı ancak oyunun yeni nesil bir yapım olması ve Unreal Engine 5 ile geliştirilmesi, yüksek donanım ihtiyacı duyacağının göstergesi. Oyunun sistem gereksinimleri açıklandığında bu kısmı sizler için güncelleyeceğiz.