Arkade, Motion Blaster'ın Tanıtımını PewDiePie ile Yaptı

Mobil oyunculuğun gelişmesiyle birlikte mobil oyunlarla uyumlu oyun donanımları da çıkmaya başladı. Bu tür bir donanım geliştirmek isteyen girişimlerden bir tanesi de Arkade oldu. Arkade, Motion Blaster silahının tanıtımı için PewDiePie ile iş birliğine gitti.

Akıllı telefonların donanımlarının güçlenmesi ve akıllı telefonlara kaliteli oyunların gelmesiyle birlikte mobil oyunlarla uyumlu oyun ekipmanlar da geliştirilmeye başlandı. Bu tür ekipmanlar geliştiren şirketlerden bir tanesi de Arkade.

Arkade, çıkaracak olduğu Motion Blaster silahının Indiegogo kampanyası için YouTube’da 103 milyon abonesi bulunan PewDiePie ile iş birliği yaptı. Şirketin geliştirdiği silah, hem mobil hem de PC platformlarını destekliyor.

Motion Blaster:

Motion Blaster silahı, ilk çıktığında mağazada bulunan tüm oyunları desteklemeyecek ancak şirketin iddiasına göre günümüzün en popüler oyunları da dâhil olmak üzere yüzlerce oyunu destekleyecek. Bu konuda öne çıkan iki oyunsa Shadowgun War Games ve Modern Combat 5.

Tanıtımını yukarıdan izleyebileceğiniz silahın oldukça iyi göründüğünü söylemek gerekiyor. Silahın, 360 derece ve 180 derece olmak üzere iki modu bulunuyor. Yani silahı isterseniz ayakta hareket hâlindeyken isterseniz de otururken kullanabiliyorsunuz.

Silahın çeşitli renklerinin yanı sıra Demon Blaster ve PewDiePie varyantı gibi çeşitli tasarımları da bulunuyor. NVIDIA’nın bulut oyun servisi GeForce Now üzerinden oynandığında mobil cihaz üzerinden PC oyunları da bu silahla birlikte oynanabiliyor. Ayrıca oynanış videosu direkt olarak YouTube’a ya da Twitch’e de aktarılabiliyor.

Indiegogo üzerinden kampanya başlatan girişimciler, 24 Nisan’a kadar 50.000 dolar hedefi koydular ve şu an itibarıyla 15.000 dolara ulaşmış durumdalar. Peki siz Motion Blaster hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten mobil oyunlar için bu tarz donanımlara ihtiyaç var mı?