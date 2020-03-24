Plague Inc.'e Dünyayı Kurtaracağımız Oyun Modu Geliyor

Koronavirüs salgınının patlak vermesiyle tekrar gündeme gelen Plague Inc., Dünya Sağlık Örgütü ve CEPI kuruluşlarının isteği üzerine bir oyun modu geliştiriyor. Geliştirilen yeni oyun modu, oyuncuların dünyayı salgından kurtarmalarını sağlayacak.

Koronavirüs salgınının baş göstermesiyle Plague Inc. isimli oyun, son zamanlarda bazı kişi ve kurumlar tarafından topa tutulmuştu. Ndemic Creations tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2012 yılında yayınlanan oyun, salgının patlak vermesiyle oyuncular tarafından yeniden oynanmaya başlamıştı.

Oyunun geliştiricisi olan Ndemic Creations, elbette oyundaki amacı gerçek dünyada taşımıyor. Geliştirici stüdyo, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınıyla mücadeleye yardım etmek için 250.000 dolar bağışta bulundu. Bu bağış, CEPI ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) arasında paylaşıldı.

Plague Inc.'te bu kez dünyayı kurtaracağız:

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra az önce bahsettiğimiz bağışın bir de bilinmeyen bir yüzü vardı. Şirketin bağışta bulunduğu CEPI ve Dünya Sağlık Örgütü, stüdyonun oyuncuların bir salgını durdurmaya çalıştıkları, yani oyunun tam zıttı olan, bir oyun modu eklemelerini istedi.

Ndemic Creations da Dünya Sağlık Örgütü ve CEPI kuruluşlarının bu isteklerini geri çevirmeyerek yeni oyun modu üzerinde çalışmaya başladı. Plague Inc.’e gelecek yeni oyun modunda oyuncular, bir hastalığın ilerlemesini yönetmeye, sağlık hizmetlerini düzenlemeye, karantina, sosyal mesafe ve toplu alanların kapatılması gibi gerçek dünya önlemlerini almaya çalışacaklar.

Ndemic Creations; Dünya Sağlık Örgütü, CEPI ve birçok kuruluştan uzmanlarla ortaklaşa hazırladıkları yeni oyun modunu getirecek güncellemenin yakın bir zamanda çıkacağını duyurdu. Şirket, Dünya Sağlık Örgütü’ne bağışta bulunmak isteyenler için oyun içinde kuruluşun COVID-19 fonuna yönlendirme yapacak.

Plague Inc.’in geliştiricilerinden James Vaughan, oyun çok fazla eleştirilmeye başlanınca Plague Inc.’in yalnızca bir oyun olduğunu hatırlatmak zorunda kalmıştı. Vaughan, “Dünyanın Plague Inc. oyununa benzeyeceğini veya çok fazla oyuncunun Plague Inc.’i gerçek bir salgın için oynayacaklarını hiç düşünmemiştim” şeklinde bir açıklamada da bulunmuştu.